S Boeingovih zrakoplova, u letu su, osim vrata, otpadali motor, dijelovi krila, rep, pa čak i krov

Siječanj ove godine počeo je neslavno za tvrtku Boeing. S jednog od njihovih zrakoplova otpao je dio trupa, no to je samo jedan u neslavnom nizu incidenata, izazvanih najrazličitijim tehničkim problemima, koji već desetljećima potresaju tu američku tvrtku. Osim dijela trupa i vrata, s njihovih su zrakoplova otpadali motori, oplate s krila, rep, pa čak i krov, zbog čega su putnici na pistu sletjeli u avionu-kabrioletu.

Najnoviji incident dogodio se na letu Alaska Airlinesa 1282, iz Portlanda u Oregonu, za Ontario u Kaliforniji. Samo par minuta nakon polijetanja, s gotovo novog zrakoplova Boeing 737 Max 9, starog tek dva mjeseca, otpao je dio trupa na kom su bila vrata za izlaz u hitnim slučajevima. Nakon toga, u avionu je došlo do dekompresije, što je mogla biti uvertira u vrlo ozbiljne probleme. Srećom, uz rupu koja je nastala, nakon što su otpala vrata, nitko u tom trenutku nije sjedio, no prema tvrdnjama svjedoka, putnici su spasili dijete koje je dekompresija, zajedno s mnogim stvarima, umalo izvukla iz zrakoplova. Nakon neugodnog incidenta, zrakoplov se vratio u Portland, gdje je prinudno sletio. Srećom, nitko od 177 putnika i članova posade, nije ozlijeđen. Čitava flota Alaska Airlinesa, od ukupno 65 putničkih zrakoplova Boeing 737 Max 9, hitno je prizemljena te je odmah završila na detaljnom tehničkom pregledu. Nakon tog incidenta i u SAD-u su, po nalogu tamošnje Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA), prizemljeni svi zrakoplovi tipa Boeing 737 Max 9, njih ukupno 171 moralo je na izvanredni tehnički pregled, a već su prvi rezultati podigli prašinu, jer su problemi pronađeni na još nekim zrakoplovima tog tipa.

Duga povijest problema

No, ovaj incident nije i jedini, nego tek posljednji u prilično dugom, neslavnom nizu incidenata izazvanih tehničkim problemima, koji već godinama, točnije desetljećima, muče tvrtku Boeing. Naime, sporna je serija zrakoplova i nedavno već bila 'pod povećalom' – zrakoplovi Boeing 737 morali su proći detaljne provjere nakon što su, na nekima od njih, otkrivene labave matice. Ozbiljne je udarce tvrtka Boeing pretrpjela i 2018. i 2019. godine, kada je, zbog pada Boeinga 737 Max 8, također bilo prizemljeno na stotine zrakoplova tog proizvođača. Problemi te ugledne tvrtke nisu počeli niti ovog siječnja, a niti prije pet ili šest godina. Naime, prije više od dva desetljeća, još 2001. godine zrakoplovni inženjer tvrtke Boeing, John Hart-Smith, na jednom je simpoziju upozorio kolege na ozbiljne rizike pojačanog outsourcinga, odnosno angažiranja tvrtki-suradnika u izradi pojedinih komponenti zrakoplova, a bez dovoljno kvalitetne tehničke podrške. No, Večernjakova arhiva pamti da je Boeing problema imao i mnogo prije te 2001. godine.

Boeingu 737 otpao je motor

Prije 35 godina, također u siječnju, Boeingu 737 otpao je, ni manje ni više, nego motor. U sjedištu tog najvećeg američkog proizvođača aviona, u Seattleu, tog je 22. siječnja 1989., zavladala ozbiljna panika, jer je u manje od 24 sata na dva aviona, nedavno proizvedena u toj tvornici, došlo do kvarova, koji samo čudom nisu završili katastrofom.

Kako su tada izvijestili naši novinari, najbliže smrti bilo je tada 27 putnika Boeinga 737, zrakoplovne kompanije Piedmont, koji je letio na liniji Chicago – Charlotte, u Sjevernoj Karolini. Neposredno nakon polijetanja s aviona je otpao desni motor, na sreću, pribrani je pilot i unatoč problemu, uspio i s jednim, preostalim motorom, sigurno prizemljiti zrakoplov. Posljednji, vrlo sličan slučaj, dogodio se 1979. godine i to na istom aerodromu O'Hare, pokraj Chicaga. Tada je, tijekom polijetanja, motor otpao sa zrakoplova McDonnell Douglas DC-10, koji se zbog toga srušio, pri čemu nitko od putnika nije preživio. Drugi incident se 1989., na zrakoplovu Boeing 767, dogodio za vrijeme leta, kada je otpao dio oplate s krila, zbog čega je zrakoplov također morao prisilno sletjeti.

Sreću da, unatoč problemima, njihov zrakoplov sigurno sleti, nije na žalost imalo 44 putnika i članova posade Boeinga 737 koji se, prije tri i pol desetljeća, zbog požara na motoru, srušio nedaleko od Birminghama. Na zrakoplovu je tada otkrivena i pogreška u spajanju kontrolnih instrumenata, zbog čega je pilot, umjesto zapaljenog, ugasio ispravan motor te je avion ostao bez pogona. Tijekom istrage te nesreće ustanovljeno je da u nekim zrakoplovima Boeing 767, koji su tada bili najnoviji tip zrakoplova, također postoje greške u sustavima elektronske kontrole ispravnog rada avionskih uređaja i motora.

Avion se pretvorio u kabriolet

Zbog učestalih problema ugled Boeinga je, kako bilježi naša arhiva, bio i tada ozbiljno uzdrman, te su u tvrtki strahovali od mogućih dalekosežnih, komercijalnih posljedica. Upravo je u to vrijeme, zbog teškoća svog najvećeg konkurenta, tvrtke 'McDonnell Douglas', Boeing, zaprimao velike narudžbe. Proizvodnja aviona je rasla, no tvrtka je, pri tom, očito zanemarila kontrolu kvalitete. Tih je godina avionski promet u SAD-u bilježio izvanredno veliki rast, koji su, osim proizvođača aviona, teško mogle pratiti i tehničke službe, zadužene za održavanje zrakoplova i tehnički pregled. Uz to, zbog nedostatka novih zrakoplova, postojeći su se upotrebljavali znatno duže no što je bilo predviđeno, te su nebom letjeli i zrakoplovi kojima je 'rok trajanja' odavno istekao, što nije prošlo bez posljedica. Jednom od starih Boeinga 737 je tako 1988., za vrijeme slijetanja na aerodrom u Honoluluu, otpao dio krova, te su putnici na odredište stigli u avionu-kabrioletu, kako je tada izvijestio Večernjakov novinar, Maroje Mihovilović.

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Otkinut rep

Problema je, kako bilježi naša arhiva, bilo i prije toga - kolovoz 1985. godine crnim je slovima upisan u povijest tvrtke Boeing. Te se godine, ubrzo nakon polijetanja s tokijskog aerodroma Haneda za Osaku, srušio zrakoplov Boeing 747, japanske kompanije JAL. Na mjestu nesreće koja se dogodila 85 kilometara sjeverozapadno od Tokija, spasioci su pronašli 300-tinjak stradalih putnika i članova posade. U zadnjem kraju aviona, pronađena je crna kutija, ali i četiri preživjele osobe. Jedna od preživjelih, 26-godišnja stjuardesa Jumi Ocai izjavila je tada da je 12 minuta nakon polijetanja i 32 minute prije no što je Boeing nestao s radara, čula tresak. Tvrdila je da su dijelovi stropa, iznad toaleta, u zadnjem dijelu zrakoplova, pali. U avionu je tada došlo do dekompresije, maske s kisikom su ispale iz ležišta. Zrakoplov se snažno tresao, dva ili tri puta je naglo skretao s putanje te se nagnuo, kao da pada. Kontroli leta obližnje japanske vojne baze, pilot je tada javio da gubi kontrolu nad avionom i da ne zna gdje je. Ispostavilo se da je Boeing, umjesto prema Osaki, letio prema planinama na sjeveru, gdje se i srušio.

Špekuliralo se da je uzrok pada bio otkinut rep zrakoplova. Iz Ministarstva prometa tada su priopćili da vjeruju kako je gubitak dijela stabilizatora na repu glavni uzrok problema s kojima se suočio kapetan aviona. Predstavnik JAL-a je tada priznao da je upravo taj Boeing 747, u lipnju 1978. godine doživio manju nesreću. Prilikom slijetanja na aerodrom u Osaki repom je udario u pistu, zbog čega je na trupu, u blizini repa, nastalo oštećenje. Poslije te nesreće, u kojoj je lakše ozlijeđeno 30 osoba, kompanija Boeing zamijenila je sve dijelove na trupu, no ne i vrata, a upravo su ona, kako je javio pilot, prije same katastrofe, bila oštećena.