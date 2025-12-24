Grupa mladića nasrnula na dostavljača u Rijeci, objavljena snimka

Grupa mladića izazvala je nasilni incident u Rijeci. Prema dostupnim informacijama, sve se odvijalo sinoć oko 21.30 sati u Čandekovoj ulici. Na objavljenoj snimci vidi se desetak mladića, vjerojatno maloljetnika, kako stoje pokraj ceste. U jednom trenutku jedan od njih zalijeće se na dostavljača hrane koji je bio na motociklu, dok ga drugi mladići promatraju. Mladić udara dostavljača rukom, a incident prestaje tek kada se dostavljač zaustavi.

"Poštovani, slijedom Vašeg upita, obavještavamo Vas da je dojava o navedenom događaju zaprimljena jučer u 21.35 sati te su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Po dolasku policije na mjestu događaja osobe nisu zatečene, a nisu pronađene ni obilaskom šireg mjesta događaja. Također, policiji se do sada nije javila ni osoba koja bi bila oštećena u ovom događaju. U tijeku je kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta uključenih osoba", odgovorili su iz policije za Index.hr.