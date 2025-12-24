FOTO Kiša im ne smeta: Pogledajte kako izgleda centar Zagreba, ljudi se okupili na špici
Tradicija okupljanja Zagrepčana na Badnjak u centru grada ove je godine doživjela neočekivani udarac. Naime, očekivani val građana koji se svake godine sjati u grad kako bi uživali u blagdanskoj atmosferi i dnevnom tulumu, ove je godine poremetila kiša.
Jučer je, unatoč optimističnim prognozama, nebo odlučilo otvoriti svoje oblake, smočivši stolove i dekoracije koje su ugostitelji marljivo pripremali za današnji dernek. S Centra su već počele stizati slike slike mokre terase, cerade, tendi i kišobrana.
Na Cvjetnom trgu situacija je i jutros slična. Nervozni konobari i organizatori trčali su u svim smjerovima kako bi pripremili prostor za party. Kiša pljušti, vjetar puše, a ulice su gotovo prazne. Unatoč svemu, dio građana odlučio je Badnjak provesti na ulici pod suncobranima i ceradom.