FOTO Kiša im ne smeta: Pogledajte kako izgleda centar Zagreba, ljudi se okupili na špici

Tradicija okupljanja Zagrepčana na Badnjak u centru grada ove je godine doživjela neočekivani udarac. Naime, očekivani val građana koji se svake godine sjati u grad kako bi uživali u blagdanskoj atmosferi i dnevnom tulumu, ove je godine poremetila kiša.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Jučer je, unatoč optimističnim prognozama, nebo odlučilo otvoriti svoje oblake, smočivši stolove i dekoracije koje su ugostitelji marljivo pripremali za današnji dernek. S Centra su već počele stizati slike slike mokre terase, cerade, tendi i kišobrana. 
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na Cvjetnom trgu situacija je i jutros slična. Nervozni konobari i organizatori trčali su u svim smjerovima kako bi pripremili prostor za party. Kiša pljušti, vjetar puše, a ulice su gotovo prazne. Unatoč svemu, dio građana odlučio je Badnjak provesti na ulici pod suncobranima i ceradom.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Unatoč svemu, duh tradicije ne jenjava, svi se trude da se već tradicionalni dnevni tulum za Badnjak ipak održi.
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
