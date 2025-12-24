Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
'NORMALNO DA NAS JE STRAH'

FOTO Vlasnik kuće na koju je bačen eksploziv: 'Unutra su bila djeca, strah nas je otvoriti vrata'

Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 14:30

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija intenzivno traga za počiniteljem.

U Sesvetama je sinoć bačena eksplozivna naprava na terasu obiteljske kuće, a u trenutku detonacije u kući se nalazilo više članova obitelji, uključujući i djecu. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no materijalna šteta je velika. Kako je izvijestila zagrebačka policija, dojavu o eksploziji zaprimili su oko 22 sata.

U Cerskoj ulici zasad nepoznati počinitelj bacio je eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće u vlasništvu 52-godišnjakinje. Uslijed detonacije kuća je oštećena, a u trenutku eksplozije vlasnica se nalazila unutar objekta zajedno s ostalim članovima obitelji. Vlasnik kuće ispričao je za 24sata kako su u trenutku eksplozije u kući bili njegova majka, dvije sestre i četvero djece. Kaže da su se svi silno prestrašili.

FOTO Kuća na koju je bačena bomba
Sesvetski Kraljevec: Nepoznati počinitelj bacio eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće
1/8

- Normalno da nas je strah, sad više ne znamo što će nas dočekati kada otvorimo vrata - rekao je za 24sata. Dodao je kako su malo prije 22 sata čuli snažnu eksploziju, a kada su izašli na terasu, zatekli su stravičan prizor. - Na terasi je više od 200 gelera, sve je popucalo. Odmah smo pozvali policiju. Nemamo nikakvih sukoba, ni s kim iz susjedstva nismo u svađi - ispričao je.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policijski službenici i kriminalistički istražitelji, koji su obavili očevid i izuzeli pronađene dokaze.- Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će istražitelji otkriti tko je to napravio - rekao je vlasnik kuće za 24sata. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija intenzivno traga za počiniteljem.
Ključne riječi
eksplozivna naprava incident Sesvete

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!