FOTO Vlasnik kuće na koju je bačen eksploziv: 'Unutra su bila djeca, strah nas je otvoriti vrata'

U Sesvetama je sinoć bačena eksplozivna naprava na terasu obiteljske kuće, a u trenutku detonacije u kući se nalazilo više članova obitelji, uključujući i djecu. Srećom, nitko nije ozlijeđen, no materijalna šteta je velika. Kako je izvijestila zagrebačka policija, dojavu o eksploziji zaprimili su oko 22 sata.

U Cerskoj ulici zasad nepoznati počinitelj bacio je eksplozivnu napravu na terasu obiteljske kuće u vlasništvu 52-godišnjakinje. Uslijed detonacije kuća je oštećena, a u trenutku eksplozije vlasnica se nalazila unutar objekta zajedno s ostalim članovima obitelji. Vlasnik kuće ispričao je za 24sata kako su u trenutku eksplozije u kući bili njegova majka, dvije sestre i četvero djece. Kaže da su se svi silno prestrašili.

FOTO Kuća na koju je bačena bomba

- Normalno da nas je strah, sad više ne znamo što će nas dočekati kada otvorimo vrata - rekao je za 24sata. Dodao je kako su malo prije 22 sata čuli snažnu eksploziju, a kada su izašli na terasu, zatekli su stravičan prizor. - Na terasi je više od 200 gelera, sve je popucalo. Odmah smo pozvali policiju. Nemamo nikakvih sukoba, ni s kim iz susjedstva nismo u svađi - ispričao je.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli policijski službenici i kriminalistički istražitelji, koji su obavili očevid i izuzeli pronađene dokaze.- Policija je pronašla osigurače i kočnicu od ručne bombe. Vjerujem da će istražitelji otkriti tko je to napravio - rekao je vlasnik kuće za 24sata. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a policija intenzivno traga za počiniteljem.