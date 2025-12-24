Tradicionalni blagdanski stol, a na njemu purice iz Slovenije i Mađarske, odojci iz Mađarske, Njemačke, Nizozemske, janjetina iz Makedonije, Bugarske, Rumunjske, krumpir iz Egipta, salata iz Italije... I ne samo da ta ovisnost o uvozu ovih dana dolazi do izražaja – kronični smo ovisnici više od desetljeća. A i ova godina na izmaku nesumnjivo će pokazati kako nam je vanjskotrgovinski deficit premašio lanjski rekord u razmjeni poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s inozemstvom od 2,4 milijarde eura, dok hrvatska poljoprivreda i dalje 'glavinja' između potpora 'po hektaru i kravici', za koje rijetki podnose količinske račune, neprovedivih zakona o poljoprivrednom zemljištu i komasaciji, želja o dizanju proizvodnje i za 25% 'na papiru' te surove realnosti u kojoj nam je pokrivenost uvoza izvozom bijednih 60-ak posto.
Ostvarujemo suficit samo izvozom žitarica, uljarica, živih životinja i ribe, a dok stočari i ratari vape za dodatnim površinama, resorni ovih dana 'mrtvo hladno' izjavljuju kako smo samo posljednjih godina izgubili 20.000 hektara obradivog zemljišta, a čak 90.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta nije u sustavu potpora
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Nakon što je naša pjevačica doživjela debakl na koncertu zbog slabe posjećenosti, sada se oglasila
Snijeg već pada diljem Hrvatske, ali pravo iznenađenje stiže večeras: Evo što kaže najnovija prognoza
FOTO Raskošna i luksuzna kuhinja Maje Šuput oduzima dah! Svaki profesionalni kuhar ovdje bi joj volio praviti društvo
FOTO Snijeg stvara probleme u prometu: Kamioni ne mogu prema Rijeci, izdan niz ograničenja
Želite prijaviti greške?
Kina predstavila iznimno jeftinu supersoničnu raketu - za njeno rušenje treba potrošiti od 40 do 150 puta više od cijene rakete
Europljani ne vole Trumpa, ali se slažu s njegovom kritikom masovnih migracija u EU
Hoće li novi šef Feda štititi njegovu neovisnost od Bijele kuće
Još iz kategorije
Zašto Jović ne prizna da misli da je RH nakaradni projekt, već se skriva iza Kvesića?
Nitko ne traži da Jović dobije opomenu niti otkaz na tom istom fakultetu zbog narušavanja postojećeg ili nepostojećeg ugleda tog fakulteta. Nego podsjeća na nužnost dosljednih kriterija
Zaduživanje proračuna EU za Ukrajinuima puno dobrih strana, ali i jednu lošu
Dojam da europski porezni obveznici ostaju usamljeni financijeri Ukrajine nije se ni smanjio ni ostao kakav je bio, nego se povećava.
Amputirani dječji prsti, prestravljene životinje i ljudi... kome treba teror petardama?
Granica slobode prestaje, trebala bi prestati, tamo gdje ugrožava tuđu slobodu. Koliko je patnje djece, bolesnih ljudi i životinja potrebno da “tiha noć” bude uistinu tiha i gdje se u susret silvestarskoj noći, unatoč razumnom zahtjevu za sveopće dobro, izgubilo elementarno suosjećanje?
Na velikoj svečanosti u Bonnu Beethoven je bio simbol prošlosti, Mahler vječnosti, a Sara Glojnarić sadašnjosti
Djelo hrvatske skladateljice izvedeno je na otvorenju obnovljene slavne Beethovenhalle
Je li konstatacija da je na Jadranu (pre)skupo upozorenje ili direktiva
Ako se dogodine želi dosegnuti ovogodišnji turistički promet, u sadašnje će cijene trebati ugraditi neke dodatne usluge ili će sniženja biti neizbježna
Hrvati iz RH i BiH trebaju pomoći iseljenicima da sačuvaju jezik i tradiciju
U ratu i nakon njega, a osobito posljednje desetljeće, u Hrvatskoj se počelo više strateški odnositi prema iseljeništvu. U sve češćim kontaktima naglašava se i važnost učenja hrvatskoga jezika. Dopunske škole, tečajevi, razna društvena i obiteljska okupljanja daju rezultate
Kaj sad!? Očekujemo da Tomašević zabrani Dinamu igranje na Maksimiru
SDP-ov je prijedlog izmjena zakona motiviranih ZDS-om, za razliku od prvotnog diletantskog, stručan, ali je pitanje za eksperte, a ne za Bauka, što bi stvarno promijenio u praksi i društvu
Kina i Japan u novoj svađalačkoj epizodi, Xi čeka ishod 26. prosinca
Tokio je u više navrata naznačio da će odgovoriti na bilo kakvu kinesku vojnu akciju protiv Tajvana koja bi ugrozila i sigurnost Japana
Korana Svilar i dan kada su nam iščezli hrvatski jezik i književnost
Na svom je fejsbučnom profilu Korana Svilar uputila oproštajno pismo svojim učenicima. Pismo počinje rečenicom: "Danas sam zauvijek prestala biti profesorica Korana." Nije to neki sentimentalan i samosažaljiv oproštaj, kojim bi profesorica žicala pažnju. To je lijepo sročen i brižan tekst, jedna od onih tako rijetkih gesta građanske i ljudske odgovornosti, koje nam katkad pomažu da živimo među ljudima