'Lex LNG je silovanje demokracije i druga faza rasprodaje Hrvatske'

Građani i struka protive se plutajućem LNG terminalu u Omišlju, poručili su danas predstavnici saborske oporbe tijekom rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o terminalu za ukapljeni prirodni plin, a Klub zastupnika SDP-a najavio je oko 200 amandmana na ovaj zakonski prijedlog, očito s planom odgode sutrašnjeg glasovanja o njemu. Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, pojasnio je da se ovim prijedlogom zakona uređuje infrastruktura terminala za ukapljeni prirodni plin koji je od strateškog interesa za RH.

- Predviđena godišnja koncesijska naknada za prvih 25 godina iznosi 1,5 milijuna kuna godišnje gdje se državni proračun odrekao jedne trećine pripadajućih prihoda od koncesijske naknade, tako da po ovom prijedlogu zakona će se dvije trećine oko 1 milijun kuna isplaćivati u korist općina Omišalj, dok će se jedna trećina od 500.000 kuna isplaćivati u korist Primorsko-goranske županije – objasnio je Milatić poručivši kako ovaj projekt doprinosi u velikoj mjeri nacionalnoj i europskoj energetskoj i ekonomskoj sigurnosti te stavlja RH u značajan strateški i geopolitički položaj.

- Razvoj projekta izgradnje prihvatnog terminala na ukapljeni prirodni plin osigurat će tržištu RH veće energetsku sigurnost, smanjenje cijena uvoznog plina ali i smanjenje ovisnosti o uvozu prirodnog plina. Također omogućit će i otvaranje novog tržišta plinom kroz interkonekciju s postojećim sustavim susjednih zemalja ali i izgradnju novih interkonekcija s BiH-om i Srbijom te širenje tržišta na zemlje srednje Europe kao što su Mađarska, Ukrajina, Austrija te Češka.

Strateška i geopolitička pozicija terminala komplementarna je s mogućnošću spajanja na jadransko-jonski plinovod te daljnje povezivanja na transjadranski plinovod – nastavio je Milatić koji kao pozitivan primjer izdvaja plutajući LNG terminal Klaipeda u Litvi.

- Ja ne znam, kako vam lice nije još više crveno od količine laži koju ste izgovorili. To je sramotno. Zakon je neustavan, krši niz drugih zakona, ugrožava europsku povelju, koji istražuje OLAF... Ne trebaju biti zabrinuti samo građani Primorsko-gorske županije, nego cijele Hrvatske – komentirao je SDP-ov Željko Jovanović nazvavši ovaj zakon silovanjem demokracije, Ustava i zakona.

- U čijem interesu vi radite? Zbog čega bih ja morao plaćati skuplji plin da bi se vaša Vlada dodvorila SAD-u i kupila njihovo prijateljstvo? Platite vi iz svoga džepa. Evo, kad bude skuplji plin, ja vas pozivam da vi platite moj dio toga skupljega plina i ona grupa Borg da plati građanima kojima će to biti previše – kazao je Branimir Bunjac iz Živog zida.

SDP je uz građane Općine Omišalj i cijele Primorsko-goranske županije, najavio je predsjednik te stranke Davor Bernardić dodavši kako podržavaju kopneni LNG terminal koji je razvojan, ekološki prihvatljiv i otvara nova radna mjesta.

- Za razliku od ovoga prijedloga zakona, lex LNG koji je donesen tako da je netransparentan, na brzinu i ispod stola dolazi u ovu sabornicu i ja vas pitam, da li ste i vi zbog toga na neki način dio neke skupine Borg? Jer način na koji se donosi lex LNG danas je identičan načinu na koji se donosio lex Agrokor – zanimalo je Bernardića.

Njihovog stranačkog kolegu Alena Preleca je pak zanimalo koliko faza ima projekt LNG terminala na Krku i zašto u Vladi tvrde da je plutajući terminal jeftiniji od kopnenog kad studija iz 2016. govori suprotno. Milatić mu je odgovorio da je kopneni terminal duplo skuplji od plutajućeg, te da projekt ima dvije faze, prvo će biti plutajući, a u budućnosti kopneni terminal.

SDP-ovu Romanu Jerković je zanimalo čiji je ovaj projekt strateški interes, jer je jasno da će samo stranci ovdje ostvarivati profit.

- Pa zar nije strateški interes ulagati u vlastita nalazišta, a ne našim novcem stvoriti infrastrukturu i dati pomorsko dobro na 99 godina. Čini mi se da je na djelu druga faza rasprodaje Hrvatske – primijetila je Jerković, a Milatić je uzvratio da će projekt graditi LNG Hrvatska d.o.o. u vlasništvu Plinacro-a i HEP-a.

- Koliko ja znam to su hrvatske javne kompanije vlasnici i to je druga javna kompanija i mi tu ništa ne rasprodajemo. Jednostavno taj posao se mora dati na koncesiju s obzirom na to da se radi na pomorskom dobru i procedura se zna i to je to, ja vam nemam tu drugo što reći - kaže Milatić.

HDZ-ov Darko Horvat, koji bi sutra trebao biti imenovan ministrom gospodarstva, a danas je kao zastupnik govorio u ime svoj stranke, podsjetio je da je ovaj projekt baš SDP-ova vlada uvrstila na listu strateških projekata.

- Jasna vizija ovog zakona u 14 članaka dovoljno je da bi se priča pokrenula. bude li nespretnosti ta se priča može korigirati, ali ne u smjeru da se projekt zaustavi – smatra Horvat.

Ivan Pernar iz Živog zida podsjetio je zastupnike da je zakupljenost terminala za ukapljeni plin u cijeloj Europi rekordno niska (samo 23 posto) upozorivši da će država preko Agencije za plin morati plaćati razliku u cijeni održavanja terminala.

- To će se odraziti na cijenu plina za kupce. Drugi problem je to što će Hrvatska morati uložiti barem 275 milijuna eura u taj terminal. Bolje da smo taj novac uložili u obnovljive izvore energije – smatra Pernar.

Državni tajnik Milatić ne slaže se s Pernarom.

- Mi predviđamo da će on raditi punim kapacitetom i da tih problema neće biti. Što se tiče investicije, ne radi se o tolikim iznosima investicije. Ukupna investicija je predviđena sada na 250 milijuna eura, od toga 102 imamo od EU, znači radi se o 150 milijuna eura koje treba osigurati za tu investiciju – rekao je državni tajnik Pernaru.