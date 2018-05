Ronko Bernardiću: Nećeš, razbojniče! Ne dam da uništiš SDP

Dugogodišnji požeški SDP-ovac Zdravko Ronko napustio je SDP nakon 25 godina čime je ta stranka pala na samo 34 zastupnika. U intervjuu otkriva zbog čega se odlučio na taj potez, što zamjera Bernardiću i hoće li doista glasati za HDZ.

Što točno zamjerate Davoru Bernardiću?

Destrukciju, razbijanje stranke, namjerno i zlonamjerno, uz zloporabu infrastrukture i instituta stranke, guranje isključivo osobnih interesa njega i njegove grupe i posebno “zločinački plan” stvaranja velike koalicije.

Zašto ste toliko uvjereni da se ide prema velikoj koaliciji?

Dođe li do novih izbora, HDZ nema s kime vladati. S GLAS-om i IDS-om ne može, s Mostom bi treći put to bila sprdačina. Ostaje jedino opcija sa SDP-om, a kojom bi se Bernardić opet uhljebio. Njega stranka ne interesira, svejedno mu je hoće li imati 34 ili 20 zastupnika. Bitni su samo osobni interesi i interesi njegove najuže grupe. Poručujem mu: Nećeš, razbojniče! Napravit ću koliko mogu da do toga ne dođe.

Pa i dati ruku za HDZ. Nije li baš to djelovanje protiv stranke?

Rekao sam da ću se povezati i s crnim vragom, pa dati i ruku HDZ-u da ne padne ova Vlada. Znam, to je malo kontradiktorno i mnogi bi mi zamjerili. Pitanje je hoću li to napraviti.

Provocirate?

Ima i toga. HDZ su za mene protivnici, bili i bit će. Ja sam to rekao u ljutnji, ali iskreno, nisam siguran kako ću to moći.

Napali ste samo Bernardića. Vodi li on danas SDP?

Za mene je Davor Bernardić predsjednik stranke koji to nije zaslužio. Ima li on svoje pobočnike, niti znam niti me briga. “Rušim” ga jer je nedostojan funkcije. Iako, budimo realni, nisam ja taj koji ga uopće može srušiti.

A tko ga može srušiti?

Kad ne bi bilo oportunizma, ulizništva i poltronstva ujutro bi ga mogao maknuti Klub zastupnika. Zamislite da svi, kao ja, kažu, dosta je bilo. Može ga maknuti i predsjedništvo. Ali ništa se od toga neće dogoditi.

Nije li nerealno očekivati da bi samo Bernardićevim odlaskom SDP bio spašen?

Ne bi, ali bi se zaustavilo ovo devastiranje i propadanje. Bojim se da je ovo put bez povratka, da idemo gdje je sada HSLS. Bernardiću je dovoljno da bude Darinko Kosor, da njemu bude dobro, da sebe uhljebi, da bude ili na gradskim ili stranačkim ili saborskim jaslama. I HSLS je nekoć bio jaka stranka.

Ali ponavljam, ne može samo Bernardić biti jedini krivac?

Tu je cijela klika i klaka oko njega, ali ja govorim o šefu stranke. Neka dođe novi, stvari će se promijeniti. Većina ljudi u Klubu očekuje novog šefa. Nitko od njih nikada nije rekao nijednu jedinu lijepu riječ o Bernardiću, a svi mu se dodvoravaju. Zašto? Žele opet biti na listi. I zbog toga nitko neće ništa poduzeti. Mene danas svi tapšaju po ramenu, bravo Ronko, govore mi, a ja znam da neće napraviti baš ništa. Mnogi od njih su djeca stranke, nemaju se kuda vratiti.

Mnogi kažu kako se bunite i govorite protiv stranke, a niste postigli nikakav rezultat na zadnjim lokalnim izborima. U cijeloj Požeško-slavonskoj županiji SDP nema niti načelnika?

Odlično. Nisam imao rezultat jer su mi prljavo dolazili s Iblera davati podršku, šetali se po Požegi, a u isto vrijeme Bernardićevi su hajduci dogovarali kako Ronka uništiti, kako ga pljuvati. Ja sam im na to slao poruke da kažu Bernardiću da zaustavi svoje huškače iz stranke Milan Bandić 365.

Kako ćete nastaviti djelovati u Saboru?

Bit ću nezavisni zastupnik. Eventualno ću ući u klub koji okuplja zastupnik Mirando Mrsić, ali uz jedan uvjet, a to je da svi moramo biti suglasni s onim što će se govori u ime kluba.

Je li vas zvao netko iz HDZ-a?

Ne. Znaju oni tko sam ja.

Kažu u SDP-u da ih ne čudi što ste otišli s obzirom na to da ste viđeni na kavi s Milijanom Brkićem?

Zvao me jedan od Bernardićevih doglavnika i rekao mi da imaju moju fotografiju s Brkićem. Rekao sam im da slobodno objave fotku, ali mogu je jedino montirati jer ja s tim čovjekom nisam bio na tri metra blizine.