Stanje je alarmantno: 'Bernardiću bi trebalo biti jasno da nije uspio kao političar'

Šef najjače stranke šef je oporbe. Ovo nepisano pravilo u Hrvatskoj već dulje ne drži vodu. Najjača opozicijska stranka SDP slabi iz dana u dan, ali se i dalje drži znatno bolje od pojedinačnog rejtinga njezina predsjednika Davora Bernardića. Koliko je situacija za SDP dramatična, najbolje pokazuje zadnje istraživanje agencije Ipsos i rezultat dobiven na pitanje tko bi u slučaju novih parlamentarnih izbora bio najbolji kandidat za predsjednika Vlade.

Za premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića izjasnilo se 20,4 posto ispitanika, za šeficu GLAS-a Anku Mrak Taritaš 15,4, za predsjednika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića 13,1, a čelnika Mosta Božu Petrova 11,2 posto. Na petom mjestu je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sa 7,8 posto i tek na kraju “lider oporbe”, predsjednik SDP-a Davor Bernardić kojeg bi na toj funkciji rado vidjelo 4,2 posto građana.

Nije to više početak

I iako istraživanja javnog mnijenja nisu parlamentarni izbori, ono što je očito i što se teško može ignorirati na Iblerovu trgu jest činjenica da velik broj SDP-ovih birača u ulozi predsjednika Vlade ne vidi osobu koju su članovi SDP-a izabrali da ih vodi. Kao što je činjenica da argumenti tipa “svaki je početak težak”, “čim je došao na čelo stranke krenuli su ga rušiti”, a koje vole davati ljudi bliski Davoru Bernardiću, odavno ne vrijede. Jer kao prvo, Davor Bernardić nije ni na kakvom početku. On je na čelo SDP-a izabran krajem 2016. godine, tako da njegovo postupno gubljenje potpore SDP-ovih birača traje više od godinu i pol dana.

Nema sumnje da su pokušaji rušenja Bernardića i bratoubilački rat u toj stranci SDP doista “srozali” na niske grane, ali i da stranka i dalje stoji znatno bolje u istraživanjima od svog šefa, što Iblerovu može biti dobar pokazatelj da se stvari mogu mijenjati. O slabosti SDP-a i njegova predsjednika ne govore samo ankete. Svjedoči o tome i odmak potencijalnih koalicijskih partnera. Prvo su to učinili GLAS, IDS i HSU, a Pametno nije htjelo koalirati sa SDP-om na lokalnim izborima u Splitu. Ostao im je još jedino HSS, iako je pitanje što će biti od te koalicije s obzirom na to da se šef HSS-a Krešo Beljak nudi Amsterdamskoj koaliciji iako sa SDP-om ima potpisan sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore. Politički analitičar Ivan Rimac smatra da je zadnje istraživanje pokazalo kako na krizi političke ponude ne može profitirati samo Živi zid.

– Neki ipak zahtijevaju da političari budu suvisli, razumni ljudi s političkim programom. I tu bi upravo Anka Mrak Taritaš mogla profitirati. Izišla je iz neprincipijelnog koaliranja kao moralno neokrnjen lik i osnivanjem stranke pokazala da želi nastaviti političku karijeru. Ima dobru podršku u Zagrebu, što se vidjelo na izborima za gradonačelnika, i to nije nevažno jer Zagreb i okolica drže 20% glasačkog tijela – kaže Rimac.

Politički kredibilitet

Šefica GLAS-a Anka Mrak Taritaš ne krije zadovoljstvo rezultatima ankete i poručuje da ih ona iščitava na način da je desnica pokazala tko je njezin kandidat, birači ljevice tko je njihov najbolji kandidat kao i da birači lijevog centra imaju ponovno za koga glasati.

Politička analitičarka Mirela Holy kaže pak da je njezina prva pomisao, kada je vidjela anketu, bila da je rezultat dokaz očaja birača.

– Na prvo mjesto ljudi i dalje stavljaju Andreja Plenkovića koji je prema istim istraživanjima najnegativniji. To je dokaz da je politički prostor potpuno ispražnjen od lidera – kaže Holy. Što se pak tiče rezultata Davora Bernardića, dodaje da bi mu sada trebalo biti jasno, ako to već do sada nije bio slučaj, da nije uspio kao političar.

Istraživanje prema kojemu Bernardića na mjestu premijera vidi 4,2 posto birača zabrinulo je i vodstvo SDP-a. Svi s kojima smo razgovarali slažu se da je stanje alarmantno i da nešto treba poduzeti, ali nitko nema rješenje što. Promijenili su se glasnogovornici, prvi savjetnici, PR stručnjaci, a pomaka nema. Aktualnu Vladu trese najveća kriza, a “šef oporbe” ne uspijeva profitirati. Možda zato što i nije šef oporbe.

Račan je SDP doveo na vlast, no njegov rezultat nije bio ni blizu Milanovićevom: