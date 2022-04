Lavrov: 'NATO je zapravo u ratu s Rusijom'. Odgovorio mu ukrajinski ministar: 'Moskva predosjeća poraz'

Isporuke zapadnog oružja Ukrajini znače da je NATO savez "zapravo uključen u rat s Rusijom", a Moskva to oružje smatra legitimnim ciljevima, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u intervjuu emitiranom u ponedjeljak.

"To će oružje biti legitimna meta ruskog vojnog djelovanja u kontekstu specijalne operacije", rekao je Lavrov državnoj televiziji u intervjuu objavljenom na web stranici ministarstva vanjskih poslova.

"Skladišta u zapadnoj Ukrajini (ruske snage) više su puta gađale. Što drugo?" rekao je Lavrov. "NATO je, zapravo, angažiran u ratu s Rusijom preko posrednika i naoružava tog posrednika. Rat je rat."

Ruski ministar vanjskih poslova poručio je svijetu da ne podcjenjuje značajne rizike nuklearnog sukoba.

Upitan o važnosti izbjegavanja Trećeg svjetskog rata i je li trenutna situacija usporediva s kubanskom raketnom krizom 1962. Lavorv je rekao: "Rizici su sada znatni. Ne bih htio umjetno uvećavati te rizike. Mnogi bi to željeli. Opasnost je ozbiljna, stvarna. I ne smijemo je podcijeniti".

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba rekao je kako smatra da je rusko širenje straha znak slabosti.

Rusija je izgubila "posljednju nadu da će odvratiti svijet od podrške Ukrajini", napisao je Kuleba na Twitteru nakon Lavrovljeva intervjua.

"Rusija gubi posljednju nadu da odvrati svijet da ne podrži Ukrajinu. Zato je i takvo pričanje o 'pravim' opasnostima Trećeg svjetskog rata. To jedino može značiti da Moskva predosjeća poraz u Ukrajini. Stoga, svijet mora dvostruko više podržavati Ukrajinu kako bi pobijedili i čuvali europsku i globalnu sigurnost" - naveo je Kuleba u tvitu.

Russia loses last hope to scare the world off supporting Ukraine. Thus the talk of a ‘real’ danger of WWIII. This only means Moscow senses defeat in Ukraine. Therefore, the world must double down on supporting Ukraine so that we prevail and safeguard European and global security.