'Božićna čestitka' Trumpvog ministarstva: 'Odletite kući za blagdane'

"Dragi ilegalni migranti, odletite kući za blagdane", stoji u 'božićnoj čestitci' američkog ministarstva domovinske sigurnosti objavljenoj na X-u. Grafika prikazuje vojni transportni zrakoplov na pisti i osobu koja je odjevena kao Djed Božićnjak. "Sezona je masovnih deportacija", piše na grafici. Ova objava dio je šire komunikacijske kampanje kojom Ministarstvo domovinske sigurnosti promovira pooštrenu imigracijsku politiku i potiče osobe koje se u SAD-u nalaze bez reguliranog statusa da dobrovoljno napuste zemlju.
Dear Illegal Aliens, fly home for the holidays! https://t.co/YGo3uuNvrE pic.twitter.com/quvV8gzla3— Homeland Security (@DHSgov) December 18, 2025
