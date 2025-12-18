Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 191
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA

'Božićna čestitka' Trumpvog ministarstva: 'Odletite kući za blagdane'

Foto: Reuters
1/2
VL
Autor
Večernji list
18.12.2025.
u 17:52

Ova objava dio je šire komunikacijske kampanje kojom Ministarstvo domovinske sigurnosti promovira pooštrenu imigracijsku politiku

"Dragi ilegalni migranti, odletite kući za blagdane", stoji u 'božićnoj čestitci' američkog ministarstva domovinske sigurnosti objavljenoj na X-u. Grafika prikazuje vojni transportni zrakoplov na pisti i osobu koja je odjevena kao Djed Božićnjak. "Sezona je masovnih deportacija", piše na grafici. Ova objava dio je šire komunikacijske kampanje kojom Ministarstvo domovinske sigurnosti promovira pooštrenu imigracijsku politiku i potiče osobe koje se u SAD-u nalaze bez reguliranog statusa da dobrovoljno napuste zemlju. 

Ključne riječi
deportacija ilegalni imigranti ministarstvo domovinske sigurnosti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!