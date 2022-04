Protjerana 24 diplomata otišla, u ruskom veleposlanstvu u Zagrebu ostalo pet djelatnika

Svi protjerani ruski diplomati i osoblje – njih 24 – napustili su Hrvatsku. Jedan od posljednjih stigao je u Moskvu u nedjelju kasno navečer, uoči današnjeg roka koji im je Hrvatska dala da odu iz zemlje. Kako doznajemo, budući da nema izravnih letova ni iz Hrvatske ni iz država EU, 18 diplomata i šestero članova administrativno-tehničkog osoblja putovalo je u grupama i različitim kanalima. Neki su od njih, primjerice, otputovali u Beograd koji još ima izravne letove s Rusijom.

U ruskom je veleposlanstvu u Zagrebu tako ostalo samo petero djelatnika – veleposlanik, njegov zamjenik, vojni izaslanik i još dvoje diplomata, čime je broj diplomata u ruskom veleposlanstvu u Zagrebu sveden na pet i izjednačen s brojem hrvatskih diplomata u veleposlanstvu u Moskvi. Istom shemom poslužila se i Slovenija koja je također reducirala broj ruskih diplomata i izjednačila ga s brojem slovenskih u Moskvi. Hrvatskom odlukom o protjerivanju obuhvaćene su sve razine diplomatskog statusa, od atašea do savjetnika. Rusija je najavila protumjere, no do danas nije objavljeno o čemu je riječ.

Protjerivanje diplomata neprijateljski je čin, no bez obzira na to pazi se da linije komunikacije ostanu otvorene. U Europi se dosad niz država odlučio za takve mjere protiv ruskih diplomata, posebice nakon izvješća o pronađenim masovnim grobnicama i ubojstvima civila. Njemačka je protjerala 40 ruskih diplomata, Francuska 35, Španjolska 25, Italija njih 30, a Danska 15.

Hrvatska se za taj potez odlučila među posljednjima, i to 11. travnja kad je u Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvan veleposlanik Ruske Federacije Andrej Nesterenko kako bi se ruskoj strani izrazila najoštrija osuda brutalne agresije na Ukrajinu i brojnih počinjenih zločina. Ponovljen je poziv na hitan prekid vojnih aktivnosti i povlačenje ruskih postrojbi s cijelog ukrajinskog teritorija, te hitno osiguravanje evakuacijskih putova za stanovništvo i dostave humanitarne pomoći. Naglašeno je da Republika Hrvatska očekuje da odgovorni za zločine budu privedeni pravdi.

Veleposlaniku je tada uručena i nota kojom se, u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, ruska strana obavješćuje o odluci Hrvatske da smanji broj diplomatskog i administrativno-tehničkog osoblja Veleposlanstva Ruske Federacije u Zagrebu. Tada je dan rok od 14 dana da 18 diplomata i 6 članova administrativno-tehničkog osoblja – ukupno 24 djelatnika Veleposlanstva Ruske Federacije u Hrvatskoj napuste Hrvatsku. Tom je prilikom veleposlanik Nesterenko kazao da je ta odluka "velik korak unatrag u bilateralnim odnosima, kontraproduktivan za rusko-hrvatsku suradnju uoči svečanog datuma – 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između dviju država.

Pogledajte i video: Poznato je što je SAD obećao Ukrajini. Gori važno rusko skladište nafte.