Kujundžić tvrdi da mu podmeću vodstvo HZZO-a i Medikol

Svoj mandat ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić dao je premijeru na raspolaganje, no nije i ne namjerava odstupiti s dužnosti svojom odlukom. To bi bilo, kaže, najlakše učiniti no neće “podviti rep”. Sljedećih dana premijer će sam donijeti odluku hoće li ga smijeniti, a dotad ima njegov blagoslov da, kako je rekao, iznese svoju obranu. Napise o imovini i imovinskoj kartici nazvao je organiziranom hajkom iza koje stoje interesne skupine; jedna oko nabave PET/CT uređaja i druga oko više od 100 milijuna kuna vrijednog natječaja za informatizaciju zdravstva, naveo je ministar Kujundžić.

Medikol diže tužbu

– Premijer mi je ostavio otvoreni prostor da iznesem obranu, a onda će vidjeti što će učiniti. Meni bi najlakše bilo dati ostavku i vratiti se raditi u bolnicu, više zarađivati, ali ovim činom branim i premijera i Vladu i HDZ jer ako ćemo svi podviti rep zato što organizirane grupe iz interesnih razloga kreću na ljude šaljemo poruku “bježimo iz Hrvatske” – rekao je ministar zdravstva dodajući da mu je premijer Andrej Plenković rekao neka razmisli o odstupanju jer bi time prestalo maltretiranje njegove obitelji.

VIDEO Ministar Kujundžić na konferenciji za medije objavio da je dao mandat na raspolaganje premijeru

Odluka o ostavci u političkom smislu, odnosno o tome hoće li ministar zdravstva na zagrebačkom Ksaveru sjediti i sutra, je na premijeru. I to u trenutku unutarstranačkih izbora i u izbornoj godini. Kujundžić je ponovio kako u tom smislu razumije da premijer mora uzeti u obzir sve okolnosti i vidjeti što će učiniti s obzirom na rejting stranke. Osim tog političkog dijela, ono što je ministar zdravstva danas poručio s press konferencije jest izrijekom navođenje dvaju adresa označenih kao interesne skupine koje mu fabriciraju afere. Nije to prvi put u javnom prostoru da se govori kako “netko smješta”, ali je Kujundžić danas rekao konkretne nazive otkud je, kako je rekao, orkestriran napad interesnih skupina.

– Usprkos upozorenjima i prijetnjama krenuo sam u nabavu PET/CT uređaja kako bi se država riješila monopola privatne tvrtke, o čemu bi Vlada ovih dana trebala donijeti odluku. I nisam dopustio da se informatizacija zdravstvenog sustava u vrijednosti više od 100 milijuna kuna provede po takozvanom natjecateljskom postupku uz pregovore, već da bude otvoreni natječaj – rekao je ministar zdravstva.

Ta dva natječaja – PET/CT i informatizaciju zdravstva – ministar zdravstva izrijekom je, dakle, naveo kao izvor, kako je rekao, takozvanih skandala. Ono što je zajedničko za ta dva natječaja, prije svega, jest – puno novca. PET/CT u vlasništvu države, podsjetimo, Kujundžić zagovara od lanjskog ljeta te je na naše pitanje jučer odgovorio kako Vlada i dalje ide u nabavku ta četiri uređaja. S prvim spomenom ove ideje mjesecima unazad Kujundžić je stao nasuprot Poliklinici Medikol, ustanovi koja je godinama jedina u zemlji imala ove aparate. Riječ je o skupim uređajima i skupoj pretrazi prije svega za onkološke pacijente, ali ne i jedino za njih.

Prvi put PET/CT je u Hrvatskoj napravljen 19. studenog 2007. godine otkad je, zaključno s lipnjem prošle godine, HZZO za tu pretragu platio ukupno 595,9 milijuna kuna od kojih većinu privatnoj poliklinici Medikol. U međuvremenu je 2012. Rebro nabavilo prvi te i dalje jedini PET/CT uređaj u javnoj bolnici u zemlji koji je ondje počeo raditi godinu kasnije. Otad do kraja lanjskog lipnja Rebro je naplatilo 110 milijuna kuna, a Medikol 256,9 milijuna od HZZO-a. Istovremeno kad i Kujundžić, u nabavku novih uređaja krenuo je i Medikol, a o toj nabavi ministar zdravstva jučer je rekao da je zbog nje dobivao prvo “dobronamjerna” upozorenja, a potom i “prijetnje” te je zbog prijetnje mu smrću, kako je rekao, netko već i osuđen. Iz Medikola su pak najavili pokretanje tužbe za klevetu.

FOTO Ministar Kujundžić na konferenciju stigao u pratnji odvjetnika

– S gnušanjem odbacujemo neutemeljene optužbe g. Milana Kujundžića. Već smo poduzeli pravne korake i podignut ćemo tužbu protiv njega zbog izrečene klevete. Pozivamo ga da podastre dokaze za svoje tvrdnje. O njegovoj vjerodostojnosti i istinoljubivosti najbolje svjedoče afere o kojima čitamo zadnjih dana i koje su užasnule ukupnu hrvatsku javnost – rekao je Ivan Rajković, predsjednik Uprave Medikola.

Protivnik pozivnih natječaja

Druga, kako je rekao ministar zdravstva, interesna skupina dolazi od natječaja za informatizaciju čiji je model pozivnog natječaja zaustavio.

– Inzistirao sam da to treba biti otvoreni natječaj što sam prezentirao prije nekih mjesec dana na Vladi. Dokumentacija za otvoreni natječaj bila je spremna oko 1. lipnja i otad tražim da se ide u natječaj. Stajala je dok nije došlo do sjednice Vlade. Kao resorni ministar moram dati suglasnost i upozoravao sam da se ne smije ići u pozivne natječaje koji mogu biti pogodovanje – rekao je ministar zdravstva odgovorivši nam kako taj natječaj raspisuje HZZO. Ako je u zdravstvenim krugovima bilo dvojbe, sada je jasno da na relaciji Ksaver – HZZO ne štima.

HZZO vodi dr. Lucian Vukelić, šef riječkog HDZ-a, koji nam je potvrdio kako se “razgovaralo o obliku nabave”. Naveo je da postoje 32 moguća oblika javne nabave, da su obilazili ministarstva te se na kraju usuglasili da se ipak ide na otvoreni postupak.

– Budući da sam sve u životu stekao pošteno, nisam bio opterećen formom. Po drugoj strani nisam učinio ništa nelegalno ili moralno sporno. Nizom napada kojima se diskreditira moj rad i dignitet po već viđenom modelu stvara se negativna percepcija. Po broju takozvanih skandala koji izlaze razvidno je svakome da se radi o orkestriranome napadu, odnosno djelovanju interesnih skupina. Dokumentacija dokazuje neistinitost napada što ću predati svim mjerodavnim tijelima. Pravda je sporija od medijskih napisa, ali je svakako dostižna. Potrudit ću se svim snagama da je dokažem cjelokupnoj javnosti – rekao je Kujundžić dodajući da se neće lako zaplašiti i podvukao podršku premijeru u njegovoj odluci.