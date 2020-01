Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provjerit će istinitost Kujundžićevih podataka

Konferenciju ministra zdravstva Milana Kujundžića pratilo je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje najavljuje da će provjeriti istinitost i točnost svih podataka navedenih u podnesenim imovinskim karticama Milana Kujundžića.

Predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković potvrdila nam je da će se ispitati i druge javno dostupne informacije koje bi mogle upućivati na povredu neke od odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa. To je primjerice činjenica da je ministru zdravstva pozajmicu dao Miro Palac, predsjednik Nadzornog odbora veledrogerije Pharma Net i vlasnik ljekarni Palac. S druge strane, Novaković objašnjava i je li ministar trebao u imovinsku karticu unijeti izmjene vezane uz vrijednost nekretnina.

– U odnosu na promjenu vrijednosti nekretnine, dužnosnici su dužni prijaviti onu promjenu uslijed koje je nesporno došlo do promjene tržišne vrijednosti nekretnine, primjerice prenamjena nekretnine, izgradnja kuće ili nekog drugog objekta na postojećoj nekretnini... i to istekom godine u kojoj je promjena nastala. Dužnosnici nisu u obvezi prijavljivati promjene u vrijednosti nekretnina do kojih je došlo uslijed kretanja na tržištu nekretnina – kaže Novaković.