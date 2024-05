Kruži snimka napadača gdje govori o razlozima napada, sin poručuje: 'Nemam pojma što je moj otac namjeravao'

Napadač na slovačkog premijera Roberta Fica, koji se bori za život, 71-godišnji je pisac Juraj Cintula, prenose u srijedu slovački mediji. Motiv atentata je nepoznat, a napadač je odmah uhićen.

Slovački mediji pišu da je riječ o bivšem zaštitaru u trgovačkom centru, autoru tri zbirke poezije i članu društva pisaca.

Internetom kruži snimka napadača koji govori kako ne odobrava politiku aktualnih vlasti i promjene u slovačkoj javnoj televiziji, dodaju slovački mediji.

‼️ Video of the first interrogation of the man who shot Fico 5 times



The writer Juraj Cintula, who shot #Slovak Prime Minister #Fico, said he did it because he disagreed with the government's policies. pic.twitter.com/DDPBLnyxFj