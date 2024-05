Premijerov ured objavio da je Fico u životnoj opasnosti: 'Idućih nekoliko sati bit će odlučujući'

*Propucan slovački premijer Robert Fico

*Napadač je priveden

*Premijer je prevezen u bolnicu helikopterom

Tijek događaja:

16:47 - Hrvatski premijer Andrej Plenković osudio je atetat na slovačkog premijera.

"Duboko sam potresen viješću o napadu na premijera Roberta Fica. Oštro osuđujem ovaj užasan čin nasilja. Naše su misli s premijerom Ficom, njegovom obitelji i slovačkim narodom", napisao je Plenković na X-u (nekadašnjem Twitteru).

I am deeply shocked by the news of the attack on Prime Minister Robert Fico. I strongly condemn this horrible act of violence. Our thoughts are with PM Fico, his family and the Slovak people.