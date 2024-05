Svijet je šokiran atentatom na Ficu: Atentat osudili Plenković, Orban, von der Leyen i mnogi drugi

Slovački premijer Robert Fico (59) teško je ozlijeđen u srijedu u pucnjavi nakon sjednice vlade održane u Handlovi, gradu u središnjoj Slovačkoj u Trenčinskom kraju..Nesvakidašnji pokušaj atentata na slovačkog premijera zgrozio je domaću, ali i svjetsku javnost. Napad su osudili čelni ljudi Europske unije, hrvatski premijer Andrej Plenković, mađarski premijer Viktor Orban i mnogi drugi.

Predsjednica Europske Komisije Ursula von der Leyen izrazila je svoje zgražanje na X-u (nekadašnjem Twitteru).

"Oštro osuđujem podli napad na premijera Roberta Fica. Ovakvim činovima nasilja nema mjesta u našem društvu i oni potkopavaju demokraciju, naše najdragocjenije opće dobro. Moje su misli s premijerom Ficom i njegovom obitelji.", navela je.

