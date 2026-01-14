Krstulović Opara: 'Danas je navodno sramota biti Hrvat, moramo se tome suprostaviti'

U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na zagrebačkom Zrinjevcu održan je program obilježavanja 34. obljetnice Međunarodnog priznanja Hrvatske. Uz svjedoke tog vremena poput bivšega premijera Franje Gregurića, ministra Mate Granića te drugih, okupili su se i brojni diplomati, ali i mladi iz Diplomatske akademije, a sudjelovao je i apostolski nuncij.

Prije panel rasprave i predavanja o vojno-obrambenoj diplomaciji okupljenima se obratio domaćin, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, ali i izaslanik predsjednika Sabora, zastupnik Andro Krstulović Opara koji je govorio o izazovu prenošenja iskustava Domovinskog rata i stvaranja države na generacije koje su rođene nakon tih događaja. Inače, bivši splitski gradonačelnik i diplomat, Krstulović Opara bio je i u prvom sazivu sabora

„Mi, sudionici tog razdoblja, imamo svoja iskustva i dužni smo ih prenijeti, ali ne tako da im punimo glave nepotrebnim podacima. Dopustite mi malu šalu: rođen sam 22 godine nakon Drugog svjetskog rata i bile su mi beskrajno dosadne priče o prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj ofenzivi. Nisam mogao slušati ta beskrajna ponavljanja“, rekao je.

Umjesto pukog nabrajanja činjenica, poručio je, mladima treba prenijeti ono ključno – duh vremena u kojem je Hrvatska stvarana. „Ono što, međutim, moramo prenijeti jesu znanje, iskustvo i – ono što je možda i najvažnije – trenutak entuzijazma i patriotizma koji nas je tada krasio i koji nam je omogućio pobjedu. Bili smo vođeni jasnom vodiljom borbe za slobodu Republike Hrvatske i te niti moraju biti sačuvane i prenesene“, istaknuo je.

Krstulović Opara osvrnuo se i na ulogu hrvatske diplomacije, podsjetivši da je uz ratne operacije postojala i snažna druga bojišnica – ona diplomatska koja je u presudnim trenucima znala obraniti hrvatske interese pred međunarodnom zajednicom.

Na kraju je i povisio ton u emotivnom dijelu govora te je pitao okupljene diplomate zašto ne nose odlikovanja. „Na mome reveru vidite odličje. Vidim ovdje mnogo odlikovanih ljudi, ali rijetko tko nosi svoja hrvatska odličja. Zašto? Trebamo biti ponosni na svoju zemlju i na priznanja koja smo za nju dobili. Ja ovo odličje, koje sam zaslužio kao mladi diplomat u vrijeme predsjednika Tuđmana, nosim s ponosom“, rekao je i ponovno pozvao druge da nose svoja odličja.

„Danas je navodno 'sramota' biti Hrvat. Ne želimo se izložiti jer će vas neki mediji napasti jer imate svoje mišljenje, jer nosite svoje odličje ponosno, jer vas je odlikovao Tuđman. Ne. Moramo se tome suprotstaviti, pokazati svoje domoljublje. Zaključno je pozvao na „gradnju novog hrvatskog patriotizma“ utemeljenog na naslijeđu.