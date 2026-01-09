VIDEO Kolinda Grabar Kitarović ponovno iznenadila izjavom: 'Mislim da predsjednik Trump ima najbolje namjere'

Kolinda Grabar Kitarović dala je naslutiti da opravdava Trumpove postupke svojom nedavnom izjavom o aktualnim događanjima, s naglaskom na rat u Ukrajini. 'Očito postoji taj osobni odnos između predsjednika Trumpa i Putina. Mislim da predsjednik Trump u svemu tome ide s doista najboljom namjerom da se zaustavi ovaj rat jer govorimo sad već o milijunima žrtava, što poginulih, što ranjenih, izbačenih totalno izvan ne samo vojnog stroja, nego i izvan života. Uništena je infrastruktura i uništena je cijela generacija. Njegova namjera je stvarno iskrena. Ne možete vi imati mir ukoliko druga strana ne pristaje na to', izjavila je bivša predsjednica RH za HRT.

Usporedila je i Domovinski rat s ratom u Ukrajini. 'Mi se dogovaramo kako će izgledati sigurnosna jamstva, što će za njih biti nekakav pravni temelj, tko će to održavati, koji će biti pokretač za njih, razgovaramo o statusu nuklearke Zaporižja, o teritoriju... ali Rusija i dalje inzistira da su četiri oblasti koje su anektirali - ruski teritorij i da ne odstupaju od toga da se Ukrajinci moraju povući. A mi iz Hrvatske da se postavimo u tu poziciju, zamislite nas 1991. ili 1995., da nam netko kaže - pa dajte se povucite na liniju Virovitica – Karlovac – Karlobag radi stanja na terenu, radi mira… Što bi to zapravo značilo?', zapitala se.