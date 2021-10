Kriza u Zadru: HDZ prozivkom 'Ričarda zečjeg srca i dezorijentiranog Vučetića' odbio zahtjeve i najavio izbore?!

Zadar trese i trese će politička kriza. Naime, na sjednici gradskog vijeća oporbena većina okupljena oko performera Ričarda, SDP-a i Akcije mladih odbila je rebalans proračuna u kojem je najznačajniji bio iznos od tri milijuna kuna za spas košarkaškog kluba Zadar.

Kako smo i najavljivali oporba zadarskom HDZ-ovom gradonačelniku Branku Dukiću nije bila jedinstvena u svom nastupu, a to se odnosi prije svega na amandman SDP-a koji su tri milijuna kuna htjeli usmjeriti za božićnice umirovljenicima i za pomoć djeci. Naime, taj prijedlog SDP-a nije podržao ni Ričard ni dio AM, a HDZ ga je nazvao politikantstvom. No, svi su zajedno odbili zahtjev HDZ-ovog gradonačelnika za pomoć KK Zadru, a sam Enio Meštrović alias Ričard je rebalans i spas KK Zadra uvjetovao smjenama u KK Zadru i objavljivanje ugovora i poslovanja. Iz najnovijeg priopćenja HDZ-a se čini da do toga i dogovora neće doći, a Akcija mladih danas je i opet pozvala na kolektivne ostavke i nove izbore. Priopćenje HDZ-a pod naslovom



QUO VADIS, ZADRE? prenosimo u cijelosti:



- Završila je još jedna sjednica Gradskog vijeća na kojoj smo opet vidjeli kako većina - sastavljena od još malo pa bivšeg SDP-a, Akcije davno mladih i liste Enia zečjeg srca, a pod vodstvom potpuno dezorijentiranog kormilara Marka Vučetića – sramoti samu sebe. Ipak, puno je gore od toga što oni sramote sebe to što pretvaraju u ruglo grad u kojem žive, jer toliko nekulture, neznanja, zlobe i frustracija ovaj grad nikada nije doživio, a ponajmanje zaslužio.



Njihovo jedino geslo je biti protiv svega, “samo budi protiv”! A što nude kao rješenje?

Apsolutno ništa, osim malih i velikih laži, dezinformacija, podmetanja i etiketiranja svega i svakoga izuzev sebe i svojih pajdaša i sponzora.



Da su takvi likovi odlučivali o ovom gradu proteklih desetljeća, počevši od njegove obrane u Domovinskom ratu pa do ubrzanog razvoja i realizacije čitavog niza kapitalnih projekata koji su razvili Zadar u jedan od najprivlačnijih gradova Hrvatske - postali bi prvorazredna kulturna i gospodarska provincija Europe.



Bilo je u Gradskom vijeću i prije različitih stavova, prijedloga i sukoba mišljenja, ali uvijek su svima Zadar i zadarski interesi bili prije i iznad svega! Ovo što danas radi većina u Gradskom vijeću na čelu s Radetom, Enijem i Rubešom/Pupićem, podsjeća na Herostrata iz antičkoga doba, čovjeka koji je zapalio veliko svetište, hram u Efesu, i to iz puke želje da postane slavan i značajan. Tako i ovi današnji Herostrati guše ovaj grad i sve njegove svetinje samo iz puke želje da budu značajni i ništa više, tražeći svoje promašene puteve, nerealizirane ambicije i frustracije, a sve s dijagnozom lažne superiornosti.



Jedino u čemu su oni superiorni jesu uvrede, “beštime” i sramota koju čine ovome gradu. Naravno da ih nakon sljedećih izbora, kad god oni bili, više neće biti nigdje jer se Zadrani ne žele sramiti svoga Gradskog vijeća, ne žele zastoj u razvoju grada, ne žele “beštime”, vrijeđanje i sramoćenje. Nažalost, do njihova odlaska s političke scene, šteta koju rade bit će nemjerljiva!



Naš Zadar sa svojom sjajnom perspektivom, s 30-godišnjim statusom lidera u razvoju i napretku, zahvaljujući ovakvim iluzionistima može postati samo jadni fenjeraš, odnosno primjer kako tri “luda” mogu uništiti što su generacije i generacije mukotrpno s ljubavlju gradile.



Quo vadis, Zadre naš jedini? - ističe se u priopćenju HDZ-a.