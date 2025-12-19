Gripa žestoko udarila u Zadru: Razredi desetkovani, troje bolesnika u teškom stanju, jedan životno ugrožen

Razredi desetkovani, troje bolesnika u teškom stanju, jedan životno ugrožen - Zadarska bolnica zbog gripe ograničila posjete

- S obzirom na povećanu pojavnost epidemije gripe u općoj populaciji, privremeno su ograničene posjete bolesnicima na odjelima, osim za članove uže obitelji, uz ograničen broj osoba istodobno prisutnih u bolesničkoj sobi. Ova je mjera donesena zbog aktualne epidemiološke situacije i očekivanog vrhunca epidemije gripe, s ciljem smanjenja mogućnosti prijenosa virusa gripe na pacijente unutar bolničkog sustava - istakli su iz zadarske bolnice. Podsjetimo, na zadarskom području evidentiran je značajan broj oboljelih od gripe i u nekim školama je stanje alarmantno.

- Nekoliko razrednih odjela je doslovce desetkovano. Primjetili smo da i u razrednoj i predmetnoj nastavi po desetak ili dvanaest učenika nedostaje u razrednim odjelima, a u ostalima po pet-šest učenika nedostaje zbog gripe. Roditelji još nisu opravdali izostanke, ali vjerujemo da je uzrok gripa, opisao je situaciju Ante Barać, ravnatelj OŠ Petra Preradovića u Zadru za Radio Zadar dodajući da je profesorski kadar nasreću, u ovom trenutku dobrim dijelom pošteđen, ali da su stariji i djeca najizloženiji.- Na odjelu infektologije troje bolesnika su u malo težem stanju, svi su na oksigenoterapiji, znači na terapiji kisikom te imaju upalu pluća. Nažalost, jedan bolesnik je teško, kritično bolestan, nalazi se na mehaničkoj ventilaciji u jedinici intenzivne njege. Jedno dijete je kao komplikacija gripa infekcije također hospitalizirano na pedijatriji, objasnila im je dr. Vedrana Terkeš, voditeljica infektologije OB Zadar dodajući da je s obzirom da imaju dostupno cjepivo gripe već godinama koje je provjereno i sigurno preporučljivo svima koji se do sada nisu cijepili da barem razmisle o cijepljenju i na taj način barem preveniraju teži oblik bolesti.