Slavonski Brod

FOTO Otvorena škola koju su djeca s teškoćama u razvoju čekala gotovo pola stoljeća

Slavonski Brod: Otvorenje Osnovne škole Milan Amruš, za djecu s teškoćama u razvoju
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
19.12.2025.
u 15:03

Nova zgrada prostire se na više od 4.500 kvadratnih metara, a projekt je ukupne vrijednosti 7,8 milijuna eura

Svečanim programom u Slavonskom je Brodu otvorena nova zgrada Osnovne škole „Milan Amruš“, jedine škole na području Brodsko-posavske županije za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s poteškoćama u razvoju. Riječ je o jedinom regionalnom edukacijsko-rehabilitacijskom centru takve vrste u Slavoniji, na koji su djeca i njihovi roditelji čekali gotovo pola stoljeća. Učenici i djelatnici kao najvažniji dio centra nastavu su u novoj zgradi započeli još 8. prosinca, a sada je taj suvremeni prostor i svečano otvoren za javnost. Time je i simbolično obilježen početak novog razdoblja u radu ove važne ustanove.

- Školu su dobili oni koji su zaslužili. Naša djeca. I ono što moram reći je da su doista emocije i bezuvjetna ljubav roditelja poticajni i trebaju nam biti primjer u daljnjem radu - poručio je brodsko-posavski župan Danijel Marušić. Uz Marušića, otvorenju su nazočili ministar znanosti, obrazovanja i mladih prof. dr. sc. Radovan Fuchs, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić te slavonskobrodski gradonačelnik Mirko Duspara. - Vaš najljepši božićni poklon je ova zgrada, a naš je to što ste vi od ove zgrade i ove škole napravili dom - izjavio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Ministar Fuchs poručio je kako ova vlada ima ogromno usmjerenje na obrazovanje i kako je ono, uz demografiju, digitalizaciju i dekarbonizaciju, jedan od njezinih prioriteta. - Moram priznati da ni ja prije šest godina, kada smo predlagali reforme u sustavu obrazovanja, ni u najoptimističnijim varijantama nisam očekivao toliko veliku potporu i odlučnost da se doista krene u kompletnu reformu sustava odgoja i obrazovanja u koju je uključeno sve, od dječjih vrtića do visokog školstva. Jedan od integralnih segmenata svega toga je upravo ovaj dio koji se odnosi na izgradnju i uređenje ustanova i centara za odgoj i obrazovanje učenika s posebnim potrebama - rekao je Fuchs. On je naglasio kako je od nekadašnjih 1,8 milijardi eura, koliki je bio proračun ministarstva, on ove godine narastao na gotovo 5 milijardi. Iz toga se, ističe, apsolutno vidi direktna potpora odgoju i obrazovanju.

- Kao što gradimo ogroman broj škola kako bi sve škole u Hrvatskoj prešle na jednosmjensku nastavu, a uz njih i prateće školske dvorane, tako gradimo i ovakve centre. Ovo je peti ovakav centar i bit će ih još. Sljedeći koji ćemo otvoriti za otprilike godinu dana će biti centar u Krapinskim toplicama, a zatim i u ostalim dijelovima zemlja gdje nema takvih centara. To će se tim tempom nastaviti i u budućnosti. Ovakvi centri su neophodni, oni su ključni i bitni. Svaka županija ga mora imati. On zaista treba pružiti potporu onoj djeci koja su potrebna u stupnju da ne mogu stjecati potrebna znanja bez obzira na posebnu potporu u redovnim školama. Svako dijete zaslužuje pravo obrazovanje sukladno njegovim mogućnostima, a naše je  da mu ga osiguramo - rekao je Fuchs. Podsjetimo, nova zgrada prostire se na više od 4.500 kvadratnih metara. Projekt je ukupne vrijednosti 7,8 milijuna eura, a izgradnju sufinanciraju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Brodsko-posavska županija. Grad Slavonski Brod osigurao je zemljište, pripremio idejno rješenje te podmirio troškove projektne dokumentacije i vodnoga doprinosa.

