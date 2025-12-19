Umro bivši vukovarsko-srijemski župan, obnašao je dužnost u ključnom poslijeratnom razdoblju

Iz Vukovarsko - srijemske županije izvijestili su kako je preminio Rudolf König, bivši župan Vukovarsko-srijemske županije i istaknuti javno-politički djelatnik. Rođen je u Osijeku, 26. ožujka 1943. godine.Rudolf König obnašao je dužnost župana u ključnom poslijeratnom razdoblju, od lipnja 1997. do lipnja 2000. godine. Njegov mandat obilježen je naporima za stabilizaciju županije, procesom mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te obnovom ratom razrušene infrastrukture. Kao zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora (1997. – 2001.), neumorno je zastupao interese žitelja najistočnije hrvatske županije, zalažući se za gospodarski oporavak i povratak stanovništva svojim domovima. Za svoj doprinos razvoju demokracije i domovinskoj službi, odlikovan je Spomenicom domovinske zahvalnosti.

-Pamtit ćemo ga kao odgovornog dužnosnika koji je u teškim vremenima pokazao odlučnost i posvećenost javnom dobru. Posljednje počivalište bit će mu njegov rodni grad, a ukop je u ponedjeljak na gradskom groblju u Osijeku u ponedjeljak 22. prosinca u 11:40 na donjogradskom gradskom groblju - navode iz Županije.