Najveći RIZK Mega Jackpot ikad: 2.6 milijuna eura ide u Zagreb!

Igrač iz hrvatske metropole osvojio je RIZK Mega Jackpot u iznosu od 2.628.531 €, što ga čini najvećim Mega Jackpotom u povijesti RIZK Casina.

Nakon što su svoje ime u RIZK dvoranu superjunaka upisali igrači iz okolice Zagreba, Slavonije i dvaput iz Dalmacije, sada je ponovno red došao i na glavni grad.

Sretni zagrebački igrač završava godinu kao superjunak i ulazi u 2026. godinu s milijunima na svom računu.

Foto: Promo

Na što će potrošiti, prve dojmove i ostale reakcije pročitajte u RIZK Insideru.

Čestitke novom RIZK milijunašu!

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.

Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.