Sretni igrač

Najveći RIZK Mega Jackpot ikad: 2.6 milijuna eura ide u Zagreb!

RIZK Mega Jackpot
Foto: Promo
1/2
VL
Autor
Promo
19.12.2025.
u 16:37

Zagreb je upravo dobio novog milijunaša!

Igrač iz hrvatske metropole osvojio je RIZK Mega Jackpot u iznosu od 2.628.531 €, što ga čini najvećim Mega Jackpotom u povijesti RIZK Casina.

Nakon što su svoje ime u RIZK dvoranu superjunaka upisali igrači iz okolice Zagreba, Slavonije i dvaput iz Dalmacije, sada je ponovno red došao i na glavni grad.

Sretni zagrebački igrač završava godinu kao superjunak i ulazi u 2026. godinu s milijunima na svom računu.

RIZK Mega Jackpot
Foto: Promo

Na što će potrošiti, prve dojmove i ostale reakcije pročitajte u RIZK Insideru.

Čestitke novom RIZK milijunašu!

A ti? Što čekaš? Jedan spin ti može promijeniti život. Možda sljedeći superjunak budeš baš ti!

RIZK Mega jackpot se nastavlja puniti svaki dan, i dok si ti pročitao ovaj članak sigurno je već na 130.000 EUR. Nimalo loše, zar ne?

Stisni RIZK

Igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost. Igraj odgovorno.
Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljeno sudjelovanje u igrama na sreću.

Ključne riječi
Rizk

