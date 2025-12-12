USKOK bivšeg ravnatelja sumnjiči i da je od Rodića uzeo 35.000 eura mita te da mu je Rodić nezakonito opremio stan što je bilo vrijedno 76.938 eura

Nakon što je koncem studenog Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru završio u Remetincu jer ga je USKOK sumnjiči za zloporabe položaja i ovlasti i nezakonito pogodovanje, sada je istraga koju je USKOK tada pokrenuo protiv njega i još sedam osoba te osam tvrtki proširena. I to zato što se Grošić, kaže USKOK, sumnjiči za primanje mita, dok je Radoslav Rodić osumnjičen za davanje mita. Rodiću za razliku od Grošića prije skoro mjesec dana nije bio određen istražni zatvor. Uglavnom, Grošića se sumnjiči da je od kraja 2022. do 29. listopada 2025. u Velikoj Gorici i Zagrebu, uzeo mito, a za uzvrat je pristao da protivno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Klinike osigura da Rodićeve tvrtke dobiju poslove vezano za obnovu dnevne bolnice.

Sumnjiči ga se da je osiguravao da te poslove dobiju Rodić, njegove tvrtke i s Rodićem povezane tvrtke pa je nalagao plaćanje faktura, iako je znao da naručeni radovi nisu izvedeni na način na koji je prikazano ili su bili višestruko ugovoreni i plaćeni. Za uzvrat se Rodić sumnjiči da je Grošiću nezakonito opremio stan, a ti radovi su bili vrijedni najmanje 76.938 eura. Istovremeno Rodića se sumnjiči da je Grošiću i u gotovini predao najmanje 35.000 eura. Prvotnom istragom Rodić se sumnjiči i da je Kristini Bosak, glavnoj medicinskoj sestri Klinike također dao 55.890 eura. Ona je u međuvremenu puštena iz Remetinca. Istragom pokrenutom u studenom, USKOK Grošića i ostale sumnjiči za niz koruptivnih kaznenih djela koji se u principu svode na to da su se sustavno rascjepkale javne nabave i pretvorile u 66 jednostavnih nabava vrijednih oko dva milijuna eura.

Taj je novac trebao biti utrošen na adaptaciju dnevne bolnice, no USKOK tvrdi da je dio radova obavljen, no da dio nije, dio je i višestruko preplaćen, zbog čega je Klinika na koncu oštećena za oko milijun eura. Osim njega, Rodića i Kristine Bosak još su osumnjičeni i Danijel Korpar, Stevica Soldat, Josip Brombauer, Nikola Domitrović i Željko Krnetić. Rodić i Domitrović se sumnjiče i za pranje novca, što su obojica zanijekali. Rodić, koji inače ima povijest repova u obnovama raznih zgrada, u svojoj je obrani naveo kako mu Zakon o javnoj nabavi baš i nije poznat. Iako je taj zakon po logici stvari, osnova za njegovo javljanje na natječaje.

USKOK ga sumnjiči da je nešto malo manje od 700.000 eura koje mu je Klinika platila, on utrošio za kupnju luksuznih apartmana u Volovskom. No on to niječe, uz tvrdnju da je jednu od tih nekretnina kupio prije inkriminiranog vremena, a drugu kreditom. Međutim USKOK smatra da Rodićeve tvrdnje demantiraju nalazi poreznog USKOK-a i Ureda za sprečavanje pranja novca, koji su pratili kako se novac koji bi Klinika platila za radove selio po računima Rodićevih tvrtki ili s njim povezanih tvrtki. Utvrđeno je da je on tim novcem plaćao i neke stvari u Volovskom, recimo komunalne naknade, a utvrđeno je da su tvrtke posrednici njemu uplaćivali novac, nakon što bi uzeli svojih dva ili tri posto od uplaćene svote. Nadalje, sumnja se i da je nakon nekih uplata, Rodić dizao u gotovini po 20.000 eura, uz napomenu da je riječ o materijalnim troškovima.

Rodić se sumnjiči i da je Kristini Bosak dao 55.890 eura mita, to niječu i on i ona. Međutim, analiza tijeka novca pokazala je da se poklapaju dani kada Rodić s računa svoje tvrtke podiže iznos od 2000 eura, za koje navodi da je riječ o materijalnom trošku. Isti dan na svoj račun Kristina Bosak uplaćuje 1550 eura. Takvih je situacija bilo je više, i po USKOK-u to je potvrda sumnji da je Kristina Bosak od Rodića primala novčanu nagradu. USKOK navodi da je ona tijekom 2023. i 2024. često uplaćivala gotovinske iznose na svoj račun, pa je tako 2024. na račun položila ukupno 37.540 eura, dok je od siječnja do rujna 2025. položila 18.350 eura.

U oba slučaja porijeklo tog novaca nije poznato, a kako se radi o ukupno 55.890 eura, USKOK smatra da je to novac koji joj je dao Rodić. Za to vrijeme njezin je račun u minusu, a novac koji polaže na račun koristi za plaćanje dospjelih novačenih obveza. Istražitelji smatraju da su se malverzacije pokušale prikriti i uplatama preko udruge koja je djelovala u sklopu Klinike i čiji je cilj bio rehabilitacija i resocijalizacija osoba sa psihičkim smetnjama.

Grošić je bio predsjednik te udruge dok nije postao ravnatelj, a Kristina Bosak je bila tajnica. Analiza računa udruge pokazala je da je s njezina računa 2024. na račun jedne od Rodićevih tvrtki uplaćeno malo manje od 50.000 eura, što je pravdano ličenjem zidova, sanacijom zidova... No kako je riječ o udruzi kojoj su prihodi naglo narasli troduplo u 2024. te koja se financira iz donacija, po USKOK-u i to dokazuje modus operandi osumnjičenika A kako je Grošić radio iskazivali su neki svjedoci.

- Čim je Vladimir Grošić postao ravnatelj, počeo je pričati o adaptaciji Dnevne bolnice za ovisnost. Bilo je to negdje u drugoj polovini 2022. Bio je jasno upozoren da ne može cjepkati javnu nabavu. Upozoravali su ga drugi, a upozoravala sam ga i ja. I njega i Kristinu Bosak. Govorila sam im da su prekršajno odgovorni jer krše Zakon o javnoj nabavi. Kristina Bosak je bila ta koja je po uputi ravnatelja uvodila te promijene u planu nabave. No sva moja upozorenja oni su zanemarili. Od mene su tražili, da objavim te rascjepkane nabave.

Zahtjevi su dolazili mejlom, Kristina Bosak je uvijek na njima navodila da se to radi uz odobrenje ravnatelja, a ponekad se na mejlovima vidjelo i da joj je prethodno neke troškovnike dostavio Radoslav Rodić. Ako bi se na neki poziv javilo neko društvo koje nije bilo vezano s Rodićem, onda bi on i Kristina Bosak korigirali ponudu tako da odgovara njemu ili s njim povezanim tvrtkama. Na moja upozorenja ona mi je govorila da radim ono što mi kaže ravnatelj, a kap koja mi je prelila čašu i kada sam odbila postupiti po njezinom nalogu bile su četiri rascjepkane nabave kojim je bilo ugovoreno samoodrživo parkiralište. Po bolnici se već naveliko pričalo da ravnatelj manipulira nabavama, računovodstvo ga je upozoravalo da sličnosti u predmetima nabave ukazuju na mogućnost višestrukog ugovaranja, no on nije reagirao - iskazivala je jedna svjedokinja iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.