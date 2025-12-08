Naši Portali
KORUPCIJA PREŠUTNO POSTALA STIL I NAČIN ŽIVOTA

Remetinec – ulaz u državu: Država godišnje zbog korupcije gubi između pet i 10 milijardi eura

VL
Autor
Ivana Jakelić
08.12.2025.
u 16:53

Ekonomski stručnjaci procjenjuju da država godišnje zbog korupcije gubi između pet i 10 milijardi eura, a da korupcija prijeti nacionalnoj sigurnosti, upozorava i SOA

HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj! – iz svog ružičastog balona bahato je neki dan poručio premijer Andrej Plenković, u izjavi koja se može shvatiti itekako dvosmisleno. Ta njegova izjava, na njegovu žalost, nije polučila efekt koji je vjerojatno htio. Odnosno, nije shvaćena onako kako je htio, ako je suditi po bezbrojnim reakcijama u stvarnom i virtualnom svijetu. Jer iako se on sa svog političkog Olimpa okomio na tisuće građane koji su po ulicama hrvatskih gradova mirno koračali u prosvjedu protiv galopirajućeg nasilja u društvu i crnila koje se slijeva sa svih strana, pri čemu su bili izloženi napadima zamaskiranih mladića odjevenih u crno koji su s desnicima u zraku valjda mjerili visinu kukuruza, ta izjava, na premijerovu nesreću, uslijedila je i nakon jedne od najvećih korupcijskih afera njegovih Vlada. One u kojoj je policija stavila lisice na ruke Andriji Mikuliću, čovjeku kojeg je Andrej Plenković osobno prije šest godina instalirao na mjesto glavnog državnog inspektora. Odnosno čovjeka u čijim je rukama bila ogromna moć jer je upravljao svim sferama života u Hrvatskoj, budući da Državni inspektorat obavlja inspekcijski nadzor u različitim područjima kako bi zaštitio javni interes, javno zdravstvo, prava radnika i prava potrošača i čiji inspektori ispisuju kazne svima koji krše razne propise.

Ključne riječi
damir polančec Ivo Sanader Andrija Mikulić Vili Beroš korupcija

Komentara 3

Pogledaj Sve
NA
NANO
17:05 08.12.2025.

Svi smo mi umreženi, pa čak i ovi stručnjaci koji su izračunali ovu štetu. Tko od nas nije nekome dao da mu nešta napravi bez računa.

AL
AP_LaPapa
17:26 08.12.2025.

Takozvani antifašisti marširali protiv korupcije? Prvi put čujem. Osim korupcije Hrvatska je i zemlja falsifikata koji su sastavnica korupcije. A to je notorni falsifikat jer oni nisu marširali protiv korupcije. Marširali su protiv Hrvatske a korupcija je njihov saveznik.

AN
AnimaTor
17:00 08.12.2025.

A.P. je odavna izgubio svoje radare.Radari mu ne rade i uglavnom odabire krive "ljude" za razno razne funkcije.To se uglavnom kasnije pokazuje kao promašaj , promašaji u kadrovskoj politici.Katastrofa.

