Kovačevića terete da je dobivao stanove za namještanje poslova

Dragan Kovačević, bivši predsjednik uprave Janafa i jedan od osumnjičenih u aferi Janaf koja je počela lani u listopadu, danas je ponovno uhićen. Ovaj ga se put sumnjiči da je od tvrtki koje su poslovale s Janafom dok je on bio šef te državne tvrtke primio mito, i to u nekretninama, odnosno stanovima. Jedan je stan u Zagrebu, a drugi u Splitu. A tvrtke koje su, kako se sumnja, sudjelovale u tim nezakonitim radnjama su Cefis iz Zagreba i MGS Grupa iz Kraljevice.

Osumnjičena još trojica

Prema neslužbenim informacijama, uz Kovačevića su osumnjičene još tri osobe, među njima i Vlado Zorić, bivši direktor sigurnosti u Janafu koji je bio priveden i prošle godine kao i Kovačević kad je izbila afera Janaf. Među osumnjičenima, prema neslužbenim informacijama, je i Ivan Širić, vlasnik i direktor tvrtke Cefis, dok je identitet četvrtog osumnjičenog zasad nepotvrđen. Direktor i vlasnik MGS grupe je Edo Seifried. Cefis je navodno za poslove u Janafu Kovačeviću dao stan u Zagrebu, a MGS grupa u Splitu. Pri tome vlasnici tih stanova su i dalje te tvrtke, a koristio ih je navodno Kovačević i njemu blizak krug ljudi.

>> VIDEO Afera Janaf

Neslužbeno se doznaje da je riječ o 11 ugovora koje je od 2012. do 2020. Janaf sklopio s tim dvjema tvrtkama u vrijednosti oko 40 milijuna kuna. Je li ovo novi krak istrage u aferi Janaf, tek će se vidjeti, a do podataka su istražitelji došli preko snimki tajno snimljenih razgovora između pojedinih osumnjičenika. Kovačević je lani uhićen u luksuznom stanu u Ban centru u samom središtu Zagreba. Iako Kovačević na svoje ime i na svoje tvrtke ima brojne nekretnine, taj stan ipak nije glasio na njega nego na tvrtku Cefis.

A vlasnik tvrtke Cefis je Ivan Širić za kojeg se smatra da je u rodbinskim odnosima s Ivanom Širić, direktoricom Kovačevićevih tvrtki Finkor, Eko-Glob, Centar ekonomskog razvoja i Globfia. A Cefis je i poslovao s Janafom pa je tako, prema javno dostupnim podacima, krajem 2019. s Janafom sklopio ugovor o razvoju i integraciji softvera za nadzor procesa sustava suupravljanja kao dio konzorcija u kojem su bile još tvrtke Expleo Savjetovanje i Utilis. U lipnju 2018. Cefis je s tvrtkom Expleo Savjetovanje dobio od Janafa posao “Nadogradnja sustava Docuware faza IV”.

Krajem 2016. pak Cefis i Expleo ugovaraju s Janafom posao “Razvoj i implementacija 3. faze projekta Docuwar”, a u srpnju 2017. Expleo, Cefis i Descripto sklapaju s Janafom posao “Digitalizacija arhivskog gradiva Društva i implementacija u sustav upravljanja dokumentacijom DocuWare”. Vlasnik i direktor Cefisa je Ivan Širić, a ta njegova tvrtka je, prema zadnje dostupnim podacima 2019. imala prihod od 4,4 milijuna kuna te šest zaposlenih, dok je primjerice 2015. uprihodovala svega 776.000 kuna.

U međuvremenu prihodi su joj rasli iz godine u godinu. Širić je vlasnik i direktor tvrtke Ultris Info za usluge i trgovinu koja nema nikakvih prihoda, a suvlasnik je i udruge za očuvanje informatičke baštine Retro Info. MGS grupa je navodno za dobivanje poslova od Janafa Kovačeviću i Zoriću dala stan u Splitu, a riječ je, kako se sumnja, o stanu također na atraktivnoj lokaciji – na Žnjanu. Navodno je zgradu u kojoj je sporni stan gradila tvrtka bivšeg šefa HNS-a Ivana Vrdoljaka. Oba sporna stana gotovo su podjednake veličine od 40 i nešto više četvornih metara plus garaže.

>> VIDEO Istragom u aferi Janaf obuhvaćena je i tvrtka Elektrocentar Petek iz Ivanić-Grada

Koruptivna kaznena djela

MGS grupa je od Janafa krajem 2019. dobila posao izrade i isporuke tehničkog vatrogasnog vozila. Tvrtka Ede Seifrieda, prema zadnje dostupnim podacima, 2019. je ostvarila prihode od 4,5 milijuna kuna i imala je 15 zaposlenih. Prema podacima Janafa, s MGS grupom su od 2018. do 2020. sklopili ugovore za 17,8 milijuna kuna, a sa Cefisom od 2012. do 2020. za 6,5 milijuna kuna. Expleo Savjetovanje su od 2014. do 2020. ugovorili poslove vrijedne 23,6 milijuna kuna. USKOK je danas bez navođenja imena potvrdio da je u tijeku akcija kojom je obuhvaćeno više osoba.

“U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji kao rezultat kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija. Navedene radnje provode se u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost”, priopćeno je iz USKOK-a.