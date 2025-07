Kotromanović: Žao mi je Srba. Vrište da su Hrvati ustaše, ja ih ne bi podupirao da uđu u Europsku uniju

- Danas gazimo za sve naše poginule i za generale Gotovinu i Markača. Pokažimo da smo najjači i odlučni, pokažimo da smo pobjednička hrvatska garda! - prije deset godina u emotivnom motivacijskom govoru vikao je Ante Kotromanović, tadašnji ministar obrane i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga, nabrijavajući hrvatske vojnike za svečani mimohod uoči 20. obljetnice Oluje, a tog posebnog dana prisjetio se pred kamerama Večernji TV-a u razgovoru koji je vodila novinarka Dea Redžić.

- Bio je to za mene specijalan dan kada smo pokazali obučenost i snagu Hrvatske vojske. Dan uoči mimohoda u govoru sam sudionicima kazao da gazimo za našu braću, rođake, stričeve, za sve naše poginule pripadnike koji su nosili iste uniforme i beretke, pod istim zastavama koje su i danas tu. U to vrijeme još smo razmišljali i o danima nakon Oluje, kada nas država nije baš najbolje razumjela. Tanka je linija između heroja i zločinca, pa i danas je Gotovina za neke u Hrvatskoj heroj, a za druge nije. Borili smo se uoči mimohoda i s kilavom politikom HDZ-a i tadašnjeg šefa Vlade Tomislava Karamarka koji nije bio suglasan, dok ja nisam mogao razumjeti zašto je protiv? Kazao sam mu to, pa HDZ bi svakako trebao biti za održavanje mimohoda, ali oni su na to gledali kroz prizmu politike i odnosa sa SDP-om, kao da ćemo mi dobiti neke poene. Na tako bitan dan svi trebamo biti kao jedan. Bilo je prijepora, ali nakon mimohoda mi je Karamarko stisnuo ruku i čestitao, rekao mi je: 'Ante, ovo je bilo sjajno'.

Kotromanović je uzbuđen što ćemo deset godina kasnije opet vidjeti odlučnost i snagu Hrvatske vojske u mimohodu koji će se održati 31. srpnja u Zagrebu.

- Podržavam ideju od prvog dana i dajem punu potporu Ministarstva obrane u organizaciji, ako bilo što zatreba. Smatram da bismo na okrugle obljetnice Oluje trebali uvijek organizirati ovakve događaje.

'Trebamo se naoružati, ali ne trebamo se baš pretvoriti u bivšu Jugoslaviju'

Osim Karamarka, Kotromanovića je uoči njegovog mimohoda oštro kritizirao i Aleksandar Vučić, tada premijer Srbije koji slične tonove emitira i danas.

- To je njihov problem i njihova politika, odnosno Vučićeva. Vodi autokratsku politiku, zarobio je sve institucije u Srbiji, slobode medija gotovo da i nema. Žao mi je ljudi u Srbiji, vidimo što se tamo događa posljednjih godinu dana, ali to je njihov problem i ne brine me što će oni kazati o mimohodu. Imaju pravo misliti što hoće, a mi moramo razmišljati na svoj način i o onome što je dobro za Hrvatsku. U Srbiji trenutno nema političara s kojima se može razgovarati o zbližavanju, oni govore da su svi Hrvati ustaše i da smo mi krivi za sve ratove. To se uči u školama i sluša na televiziji. Oni nisu krivi ni za rat na Kosovu, ni u BiH, Sloveniji ni u Hrvatskoj. Veliki je problem što se ne žele suočiti s prošlošću, iako bi za njih i za njihovo okruženje bilo jednostavnije da objektivno sagledaju povijesti, onda bismo mogli razgovarati. No dok na televiziji ratni zločinci vrište da su Hrvati zločinci i ustaše zaista nema smisla razgovarati niti ih podupirati na putu za Europsku Uniju. Je ih ne bi podupirao da trenutno sudjelujem u vlasti. Srpske tvrdnje da je naš vojni savez s Albanijom i Kosovom usmjeren protiv Srbije nema smisla komentirati. To je nerazumno nabrijavanje naroda i potpuna je besmislica da bismo mi i Albanci napali Srbiju.

Kotromanović smatra kako je bilo nužno da Europa poveća proračun za obranu i naoruža se, a to bi u vrijeme dok je on bio ministar zvučalo nevjerojatno.

- Sjećam se kako je Ursula von der Leyen tadašnja ministrica obrane, na sastanku kazala da Njemačka nikada neće dati više od jedan posto na naoružanje, iako se već od 60-ih godina govori o izdvajanju od dva posto. Trump je to sada izveo na silu, a razlog je i rat u Ukrajini koji je pokazao da Europa nema sposobnost za obranu te da ne proizvodi dovoljno oružja. Europe godišnje napravi stotinu tenkova, a Rusi ih napravio par tisuća. Potrebna su veća izdvajanja za obranu ali i u tome treba biti racionalan i umjeren. Društvo mora biti sigurno, ali ne trebamo se opet pretvoriti u bivšu Jugoslaviju koja je za obranu izdvajala deset posto od proračuna.

Situacija na ukrajinskom bojištu se ne smiruje, a Kotromanović vjeruje da će se kraj rata dogoditi kad Vladimir Putin kaže da mu je bilo dosta.

- Ključna je i uloga Donalda Trumpa koji ima neposredan kontakt s Putinom, ali vodi prevrtljivu politiku, sada govori kako će čvršće stati iza Ukrajine, što je suprotnost u odnosu na ranije stavove. Mislim da Trump ne čini dovoljno da zaustavi taj strašni rat. Amerikancima je Kina neprijatelj broj jedan i oni će svoje vojne snage iz Europe prebaciti na Pacifik.