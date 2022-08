Kosor nije dobila pozivnicu za Knin pa u nevjerici pitala Josipovića: Čekaj, ti si je dobio?

Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, bivši predsjednik Republike Ivo Josipović i bivši ministar obrane Ante Kotromanović gostovali su u specijalnoj emisiji Radija Nacional povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

U razgovoru se pokazalo da je bivši predsjednik Josipović dobio pozivnicu za proslavu Dana pobjede u Kninu, dok bivša HDZ-ova premijerka uopće nije dobila pozivnicu.

"Čekaj, samo da razjasnimo? Dobio si pozivnicu za Knin?", upitala je Kosor Josipovića, na što joj je on odgovorio: "Jesam, jesam, dobio sam pozivnicu i za Knin i za sve ove manifestacije razne. I neki put kad mogu se odazovem, a kad ne mogu, ne idem", odgovorio je bivši predsjednik.

Voditeljica emisije Zrinka Vrabec Mojzeš navela je da je premijer Andrej Plenković bio Josipovićev student, pa da možda u tome leži razlog zašto je on dobio pozivnicu, a Kosor ne.

“I premijer Plenković i predsjednik Milanović su bili moji studenti, moram reći jako dobri obadvojica”, otkrio je Josipović.

"Jako korisno da smo sad zajedno u eteru. Ja sam mislila da nisu zvali nikoga od bivših, ali eto vidiš, prevarila sam se" obratila se Kosor Josipoviću i dodala: "Ne znam zbog čega bih ja bila persona non grata kao bivša ministrica hrvatskih branitelja i kao bivša predsjednica Vlade koja je završila pregovore. Ali dobro."

Vrabec Mojzeš imala je na to ironični komentar: "Jadranka, zato jer ste upisali Andreja Plenkovića u HDZ. To vam je bila najveća greška u životu. Da ga niste upisali, on je lijepo mogao imati diplomatsku karijeru i bio bi vam zahvalan. Ovako vam nije zahvalan".

"To je točno, ovo je dan istine", odgovorila je Kosor.

