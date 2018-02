'Bila sam šokirana plaćama u Agrokoru, ali Vlada je napravila pravi posao'

Predsjednica Kolinda Grabar - Kitarović komentirala je u intervjuu za HRT susret s premijerom Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, nabavku vojnih zrakoplova, ali i dolazak Aleksandra Vučića te zbivanja u Agrokoru i rad Vlade.

- Malo me iznenadio toliki interes javnosti jer je sasvim normalno da se susrećemo redovito. Razgovarali smo vrlo otvoreno o mnogim temama iz unutarnje i vanjske politike i vrlo sam zadovoljna razgovorima. Mi smo svi različite osobe i različito gledamo na stvari, ali svima nama je u interesu nacionalni interes. Pričali smo o rotaciji veleposlanika. Nije dobro kad je jedan veleposlanik na jednom mjestu 4 - 5 godina, a kod nas su i puno duže od toga. Još gore je što nemamo veleposlanike u Turskoj, Izraelu, Švicarskoj... Nadam se da ćemo uskoro postići dogovor i voljela bih da se diplomacija vrati na one postavke koje su je definirale: domoljublje i profesionalnost. Ono što diplomate treba voditi nisu samo napuci sa Zrinjevca nego želja da učine nešto za svoj narod i državu.

Kazala je kako odluka o nabavci zrakoplova, koliko je njoj poznato, još nije donesena.

- Moj je stav da tu odluku treba donijeti što je moguće prije, jednostavno zato što kasnimo s tom odlukom. Ne kasni ova Vlada, nego prethodne dvije koje nisu imale snage donijeti odluku. Mora se gledati na dugoročno partnerstvo s državom od koje ćemo kupiti avione. Ja i moj ured ne sudjelujemo u izboru zrakoplova. Ministarstvo obrane nam je predočilo ponude koje su dosad dobili. Riječ je o ugovoru između dviju vlada. Ne smatram se kompetentnom da ulazim u specifikacije pojedinih zrakoplova i ponuda. Treba izabrati tako da ne bude dvojbi o transparentnosti postupka, rekla je predsjednica. Koliko je meni poznato, odluka još nije donesena, tvrdi Grabar - Kitarović.

[video: 23649 / Večernjakova video analiza aktualne političke situacije]

Najvažnija stavka posjeta koju predsjednica RH ističe jest problem nestalih.

- Točno je da smo posjet odgodili prije, ali on se priprema već neko vrijeme. Kad smo ga odgodili htjeli smo da se u mirnoj atmosferi bez tenzija razgovara o otvorenim pitanjima. Posljednjih dana počeo je eskalirati verbalni rat između Hrvatske i Srbije koji nisam mogla dopustiti. Bilo je najlakše okrenuti glavu i ništa ne raditi, svjesna sam političkog rizika, ali treba biti državnik koji razmišlja što će napraviti za svoj narod. Kad-tad moramo razgovarati, što se tenzije prije smire, bit će lakše razgovarati. Za mene je pitanje svih pitanja potraga za nestalima, rekla je.

Predsjednica ističe kako se nada da će dogovoriti pitanje granice, ali napominje da nije bilo pritisaka iz EU.

- I Vučić je rekao da ne očekuje lake razgovore. Idemo razgovarati iskreno i pokušati se približiti rješavanju problema.

Hrvatska i Srbija se razlikuju u pogledima na prošlost, ali moramo se suočiti s posljedicama te prošlosti. Ja ću biti zadovoljna ako dogovorimo tri do pet elementarna na kojima ćemo odmah početi raditi. Moramo dogovoriti pitanje granice. Nemojmo biti neozbiljni pred svijetom i svojim državljanima, razgovaramo o otvorenim pitanjima, nije bilo pritisaka da to moramo odraditi. Velika je potpora tom susretukazala je Grabar - Kitarović..

Šokirana je plaćama Ramljakovih savjetnika, ali smatra da Vlada radi dobar posao.

- Kad sam to pročitala bila sam šokirana, to treba provjeriti, ako je tako to je duboko nemoralno. Taj iznos je puno veći od onoga koji prosječni hrvatski radnik zaradi u godini. Vlada je napravila pravi posao, iznimno je bitno nastaviti restrukturiranje Agrokora i otkloniti bilo kakvu mogućnost koruptivnih radnji, rekla je predsjednica.

Komentirala je i odnos s premijerom Plenkovićem-

- Komuniciramo kako kada. Voljela bih da bude snažnija i vjerujem da će nakon sinoćnjeg razgovora i biti snažnija. Moja je dužnost isticati probleme o kojima govore hrvatski građani. Iznimno mi je bitna demografska slika Hrvatske i želim vidjeti kako će Valda reagirati na to. Ovršni zakon je dio toga, držim da su izmjene zakona samo privremene i da treba donijeti novi zakon što je moguće prije.

Na kraju je kazala kako se mnogo toga može promijeniti do kraja njezinog mandata i ne želi da joj budući izbori diktiraju što da radi.