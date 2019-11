Kolakušić: Uselit ću s obitelji na Pantovčak uz minimalnu plaću od 70 000 kn

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić gostovao je u emisiji RTL Danas. Uzduž i poprijeko, komentirao je datum održavanja izbora, ostale kandidate i profil hrvtskih birača. Voditeljici je otkrio i jasni plan za pobjedu na nadolazećim izborima uz nula kuna za kampanju te plan relevantnih političkih i društvenih promjena u Hrvatskoj.

Datum održavanja izbora nije sporan

- Taj datum mi uopće nije sporan, bio mi je potpuno očekivan. Tko se bavi politikom, bilo je potpuno jasno da će to biti ovaj datum. Bit će manja izlaznost. Zato su osmislili sustav općina i županija kako bi zaposlili svoje članove stranke i znaju da će određeni broj njihovih birača izaći na izbore - rekao je.

Također je objasnioi svoju drugačiju kampanju.

"Nećemo imati klasičnu kampanju. Prije izbora za Europski parlament obišli smo cijelu Hrvatsku. Cijeli internet bio je preplavljen našim reklamama. Shvatili smo da to ne dovodi do željenih rezultata. Dobili smo 85 tisuća glasova, odnosno, svakog 13. birača. Biračima ćemo se obraćati isključivo putem javnih nastupa uživo. Imao sam previše negativnih iskustava. Neću izlatiti među ljude. U ovoj kampanji potrošit ćemo nula kuna. U prethodnoj kampanji potrošili smo nešto više od 61 tisuća kuna, nešto više i to isključivo za nabavku zastava i jednog štanda. Ostalo su bili plaćeni oglasi na Facebooku i Googleu - komentirao je.

Voditeljica ga je također podsjetila kako je Državno izborno povjerenstvo pronašlo i sporne stvari vezane uz njegovu kampanju kao što su višak štandova i nedostavljena dokumentacija za iste.

- Sramotno je zahtijevati da vam netko dostavi račun za štand koji košta 200 kuna. To nije procedura i jesu li ikoga drugog tražili da im to dostavi? Nitko nije prijavio nijedan štand, nitko nije prijavio odijelo, cipele, čarape. Odlučili su reći da je udruga Antikorupcija plaćala reklamu. Ona nije potrošila niti jednu lipu. Oni su to toliko paušalno to izveli. Zato ih nazivam bjednicima, oni su bijednici - rekao je, pritom misleći na Državno izborno povjerenstvo.

Uz to je i nadodao što bi napravio s takvim izbornim povjerenstvom.

- Prije godinu dana sam rekao da će svi odgovarati imenom i prezimenom. I to vrlo jednostavno, provjerili bismo njihovu imovinu. Je li bilo čudnih kretanja i pritoka imovine u vrijeme izbora. Što učini predsjednik DIP-a Đuro Sessa desetak dana prije izbora? Napada kandidata, mene. Znači, 500 potpisa utvrđeno je kao nevažeći i htjeli smo znati koji, ali nisu se htjeli očitovati. Naravno, imamo ih sve, znamo koji su. Oni su samo htjeli opravdati zašto su bili nevažeći. Nakon toga su zabranili promatranje izbora udruzi Antikorupcija jer je pristrana - komentirao je.

Budući da je on vlasnik udruge Antikorupcija, govorio je o povezanosti udruge i kampanje.

- Nije financirala ni lipu, ovdje se radi o promatranju izbora. Kad je Narod odlučuje htio zabraniti GONG-u promatranje izbora, GONG se pozvao na zakon koji kaže "promatrati može svaka udruga koja je registrirana za promatranje izbora". Prema zakonu, tko čini DIP i sva ostala povjerenstva? Predsjednik i dva člana iz HDZ-a te dva iz SDP-a. To je ta neovisnost, to su ti ljudi - rekao je.

Voditeljica emisije upitala ga je i za osobni stav o Titu i o njegovoj bisti, na čemu je Kolakušić štedio riječi.

- Nema potrebe raspravljati o čovjeku koji je umro prije gotovo 40 godina. Nemamo što razgovarati o tome. Bili su na Pantovčaku lijevi i desni, maknuli su sve, više ništa ne mičem. Uzimam ključ, useljavam se unutra - rekao je te nadodao kako sa sobom vodi svoju obitelj. - Živjet ćemo na Pantovčaku. Nećemo raditi probleme pa da zgradu u kojoj živimo opkoljava 15 ljudi - zaključio je predsjednički kandidat.

Ukratko je komentirao i svoj tim ljudi. - Ova priča zamišljena je drugačije od svih priča dosad. Imamo tim, cijelo vrijeme razgovaramo. Neki su dobri, neki su bili katastrofa. Biramo ih gledanjem kako se ponašaju. Međutim, one izvršne funkcije neće moći obavljati od onih koji uđu u Sabor. Time se znatno smanjuje trgovina i time si dozvoljavate izabrati najbolje što Hrvatska nudi na svaku poziciju. Tako nestaje bojazan da padne koalicija ako smjenite ministra, ukoliko vidite da ste pogriješili - odgovorio je.

Za kraj, potvrdio je kako bi plaće za triput povećao svim sucima i svim drugim pozicijama, ali bi ih pritom trebalo biti triput manje. Za minimalan iznos svoje plaće Mislav Kolakušić odredio je 70 000 kn.