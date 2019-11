Ivan Turudić: Trebamo se kloniti Kolakušićevih rješenja o otpuštanju polovine sudaca

Za nešto manje od dva mjeseca s radom bi trebao započeti Visoki kazneni sud, a Državno sudbeno vijeće već je izabralo 11 sudaca. Oni će rješavati žalbe svih županijskih sudova u Hrvatskoj. O tome koliko će to zakomplicirati predmete koji su u tijeku govorio je predsjednik Zagrebačkog županijskog suda i novoizabrani sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić koji ne skriva ambicije da želi postati predsjednik novoosnovanog suda.

S obzirom da je traženo 15 sudaca, a odabrano je njih 11, ostala su slobodna još četiri mjesta. "Za očekivati je da će i oni biti izabrani. Državno sudbeno vijeće (DSV) je ocijenilo da je između ponuđenih kandidata njih, nas 11 ispunilo sve uvjete. Raspisat će se novi natječaj za ta četiri suca", rekao je Turudić za RTL Danas.

"DSV će predsjednika birati iz redova izabranih sudaca, ići će redovno natječaj, ja ću se prijaviti", rekao je. Ako ga ne odaberu za predsjednika kazao je da neće biti razočaran, a vjeruje kako će 15 sudaca biti dovoljno i da će raditi brže od Vrhovnog suda.

Komentirao je i postupke koji su u tijeku, a vode ih suci koji su izabrani u Vrhovni sud.

"Mogu se složiti da će ovo usporiti procese. U mnogim predmeta koji su bili medijski eksponirani postupak još nije ni započeo. Predmet Glavaš je daleko od kraja, no riječ je o ljudima koji su već odslužili svoje kazne pa tu neće biti naročite štete. Valja reći da će uskoro doći izmjene Zakona o kaznenom pravu koje će omogućiti da novi predsjednik vijeća ne mora ponovno provoditi sve dokaze, nego pročitati iskaze svjedoka i to će bitno ubrzati proceduru. Vjeruje se da izmjene i dopune budu do nove godine", rekao je Turudić dodajući da izmjene i dopune ipak nisu dovoljne.

Bivši sudac, sada europarlamentarac, Mislav Kolakušić neki je dan izjavio da bi pola sudaca trebalo otpustiti. Iako nije zadovoljan stanjem u pravosuđu, Turudić kaže da se takvih rješenja treba kloniti. "Meni je to redikulozno. Bivši kolega ima rješenje za sve probleme u društvu, sva su jako jednostavno, ali mislim da se takvih olakih rješenja moramo kloniti", komentirao je Turudić u RTL-u Danas.