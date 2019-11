Kolakušić vratio stari rejting: Što je razlog naglog skoka potpore europarlamentarcu

Mislav Kolakušić, nekadašnji sudac, a danas europarlamentarac i predsjednički kandidat, prema posljednjem je istraživanju Promocije plus udvostručio popularnost u odnosu na listopad. S 14 posto potpore, Kolakušić se gotovo izjednačio s Miroslavom Škorom, a uz to je i jedini kandidat kojemu je u proteklom mjesecu potpora rasla. Za Kolakušića se prema ovom istraživanju izjašnjava vrlo šarolika skupina građana – njegovo bi ime u ovom trenutku na izborima zaokružilo 3 posto HDZ-ovih, 6 posto SDP-ovih, 15 posto birača Mosta te čak četvrtina birača Živog zida i Neovisnih za Hrvatsku.

Uvjet – 600.000 glasova

“Ona (Kolinda Grabar-Kitarović, op. a.) će pobijediti, a fantomi će izgubiti”, reagirao je na ove rezultate premijer Andrej Plenković. Bez obzira na to hoće li se njegove prognoze potvrditi na predsjedničkim izborima, riječ “fantom” vjerojatno najbolje opisuje kampanju Mislava Kolakušića. Ovaj predsjednički kandidat donedavno se uopće nije pojavljivao u medijima, a kampanju je vodio isključivo putem društvenih mreža. A kada je konačno odlučio istupiti i na televizijama (HTV i N1), biračima u Hrvatskoj poručio je da su politički nepismeni jer biraju HDZ i SDP, a kao uvjet da uopće ostane u utrci za predsjednika postavio 600.000 glasova u prvom izbornom krugu.

U protivnom će se, kaže, vratiti u Bruxelles. Uz to, najavljuje otpuštanje najmanje polovine sudaca i 100.000 ljudi iz javnog sektora. Postojeće predsjedničke ovlasti, doduše, to mu ne dopuštaju, no Kolakušić je još u utrci za euroizbore otkrio da ima plan postati i predsjednik i premijer i ministar pravosuđa.

Uz to bi, radi iskorjenjivanja korupcije, objedinio pravosuđe i policiju. Iako je ovakvo gomilanje funkcija i resora teško spojivo s demokratskim sustavom, istraživanje Promocije plus pokazuje da ga je spremna podržati čak sedmina birača u Hrvatskoj. Uzrok takvoj podršci analitičar Ivica Relković vidi u promašajima politike mainstreama.

– Taj dio birača poručuje: govori što god hoćeš, samo da ovima na vlasti zagorčaš život – komentira Relković. Potvrdi li se rezultat ankete, ovaj analitičar tumači da bi to značilo da su se Kolakušiću vratili birači koji su se za njega izjašnjavali u anketama početkom ljeta. Radi se, kaže, o protestnim biračima, koji su prije glasali za Živi zid, no pitanje je može li Kolakušić povući više od toga. Za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora treba mu dvostruko veći broj glasova, a ukoliko bi ovu potporu pokušao iskoristiti na parlamentarnim izborima, morao bi pokazati i tim, ljude koji bi s njegove liste ušli u Sabor, a to u ovom trenutku ne pokazuje, tumači Relković.

Skriva privatni život

Kako u politici ne otkriva karte do kraja, Kolakušić jednako ljubomorno od javnosti čuva i privatni život, o kojem se vrlo malo zna. Poznato je tek da je u braku sa suprugom Lidijom s kojom ima jednoipolgodišnjeg sina Antuna. Kao eurozastupnik nije dužan objaviti imovinsku karticu, no još 2015. godine sam je u intervjuu Nacionalu kazao kako je vlasnik stana od 39 četvornih metara u zagrebačkom kvartu Savica, koji mu je darovao otac, te stana od 16 četvornih metara na Trešnjevci.

Većinu ušteđevine darovao mu je otac, koji je, kazao je tada Kolakušić, nakon 24 godine upravnih i sudskih postupaka ostvario naknadu za izvlaštenu obiteljsku kuću. U imovinskom izvješću za 2016., po pisanju Jutarnjeg lista, prijavio je i stan u Zagrebu od 73 četvorna metra te 160.000 američkih dolara i 23.600 eura koje je naslijedio od oca.

Razmišljanja Mislava Kolakušića 1. Otpustio bi pola sudaca i srezao 100 tisuća radnih mjesta

- U pravosuđu bi otpustio najmanje pola sudaca, a u javnom i državnom sektoru najavio je rezanje od čak 100.000 radnih mjesta. Planira ekstremno rezanje lokalne samouprave i Vlade na deset ministarstava. 2. Ne bi ukidao imena ulica niti bi se bavio raspravama o ZDS

- Kao predsjednik ne bi ukidao imena ulica i prepustio bi gradskoj upravi da odlučuje o tome, a o njoj će odlučivati građani na izborima. Na pitanje o pozdravu ZDS kaže da se političar bavi organizacijom pravosuđa, ne uređivanjem kako sudac radi. 3. Ukinuo bi financiranje stranaka iz proračuna

- Ukinuo bi financiranje stranaka iz državnog proračuna. Problem isplate mirovina riješio bi micanjem lažnih umirovljenika te lažnih branitelja i invalida iz sustava. Vjeruje da je lažnih branitelja najmanje polovica u sustavu. 4. Ne vidi ništa sporno u referendumskom odlučivanju

- Hrvate smatra politički nepismenima, no svejedno ne vidi ništa sporno u tome da se dopusti građanima da o važnim pitanjima odlučuju na referendumu, pa i o ukidanju svih poreza u formi DA ili NE. Ukinuo bi i sve izvore financiranja županijama jer tvrdi da će opstati samo sposobne. 5. Narod je uvijek onakav kakav mu je vođa

- Narod je uvijek onakav kakav mu je vođa. Svaki narod, drži Kolakušić, određuje točke prijelomnice u svom razvoju i onaj koji ga vodi usmjerit će ga. – Ključ je u Saboru, sve se mijenja u Saboru – zaključio je Kolakušić o svom planu preuzimanja vlasti i otkrio da će na sučeljavanja ići ako budu ozbiljna.