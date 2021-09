Koalicija će se stvoriti na klimi i migrantima

Praktički cijelu prethodnu godinu tri su se njemačke stranke izmjenjivale kao vodeće u anketama i sve tri su najmanje u jednom trenutku vodile: Zeleni, demokršćani (CDU/CSU) te socijaldemokrati (SPD). Kako su ove stranke itekako spremne surađivati međusobno, novinari se već mjesecima zabavljaju mogućnostima sklapanja poslijeizbornih koalicija. Te kombinacije najčešće uključuju i liberalnu Freie Demokratische Partei (FDP, Slobodnu demokratsku stranku). Najavljeni odlazak kancelarke Angele Merkel samo je osnažio razgovore o budućoj koaliciji koja bi Njemačku trebala uvesti u novu eru bez “Mutti”. Stranke su uoči izbora bile razmjerno izjednačene u anketama pa su i najpopularnije od njih računale na podršku samo oko četvrtine birača.

Zbog toga je malo novinara i analitičara računalo da će vladu moći sastaviti samo dvije stranke, kako je to bilo u prethodnom četverogodišnjem mandatu Merkel (a i to jedino ako se koaliciju CDU/CSU računa kao samo jednu stranku). Čak se i velika koalicija CDU – SPD čini kao malo vjerojatna opcija, a mogućnost da budu manji partner u novoj velikoj koaliciji otpisali su i demokršćani.

Semafor, Jamajka, Kenija...

Sastavljanje vladajuće koalicije moglo bi trajati tjednima, među ostalim i zato što će ona gotovo sigurno uključivati stranke različitih, ponekad i međusobno suprotstavljenih ideologija. FDP i Zeleni poželjna su udavača i za SPD i za CDU, ali stranke koje se bave primarno ekonomskim liberalizmom s jedne strane i zelenim politikama s druge imat će sasvim drukčije poglede na to čime bi se buduća vlada trebala baviti. Uoči izbora mediji su izdvajali šest glavnih mogućnosti za sastavljanje buduće koalicije, a imenovali su ih uglavnom po bojama stranaka koje bi u njima sudjelovale. Najveća vjerojatnost je za Koaliciju semafora: crveni SPD, žuti liberali te Zelena stranka. Očekivalo se da bi tu koaliciju mogao predvoditi trenutačno najhvaljeniji njemački političar, SPD-ov vicekancelar i ministar financija Olaf Scholz. Njezina bi prednost bila ubacivanje svježeg zraka u njemačku vladu, što bi naročito donio odlazak CDU-a s vlasti, nakon 16 godina. Nedostatak ove koalicije moglo bi biti razmjerno ideološko neslaganje liberala s drugim dvjema strankama, koje teže višim porezima.

Foto: Reuters/PIXSELL

Šef FDP-a Christian Lindner već je rekao da njegovu stranku sa SPD-om i Zelenima povezuje samo želja za legalizacijom kanabisa, ništa drugo. SPD predlaže i povećanje minimalne plaće na 12 eura bruto na sat (sa sadašnjih 9,35). – Želimo ostvariti da oni koji rade toliko mnogo, a zarađuju malo, žive nešto bolje – rekao je Scholz. Ako stranka provede ovu politiku, utjecajni njemački ekonomski instituti sigurno će budno pratiti hoće li povećanje minimalne plaće povećati nezaposlenost u zemlji što bi, bez obzira na ishod analiza, mogao biti vrijedan putokaz za druge europske ekonomije, tako i za hrvatsku. Semaforska koalicija također se ne bi nužno dobro slagala u vanjskoj politici: socijaldemokrati su mnogo pomirljiviji prema Rusiji od Zelenih. Druga je koalicijska opcija Jamajka, nazvana prema bojama zastave te zemlje, a činili bi je crni CDU, Zeleni i žuti FDP. Lider CDU-a Armin Laschet i Lindner nadaju se upravo ovoj koaliciji, koja je, valja se prisjetiti, 2017. također bila na korak od sklapanja, ali ono je propalo zbog FDP-ova protivljenja pretjerano lijevoj migrantskoj politici Zelenih.

To upućuje na to da bi i ovog puta moglo biti problema u odnosima dviju stranaka. Treća je mogućnost nova velika koalicija SPD-a i CDU-a, no ovog puta možda u obrnutim ulogama, u kojima bi SPD bio stariji partner i dao novog kancelara. S obzirom na veću popularnost drugih stranaka nego prijašnjih godina, uoči izbora nije bilo jasno ni bi li ove dvije stranke same imale većinu u Bundestagu. Merkel je u tri od četiri mandata vladala u koaliciji sa SPD-om te bi ovaj savez značio i najsnažniji kontinuitet u budućem mandatu. Četvrta mogućnost vrlo je zanimljiva i okupila bi možda i ideološki najsrodniju koaliciju SPD-a, Zelenih i krajnje lijevog Die Linkea. Tu koaliciju nazivaju crveno-zeleno-crvenom, a bila bi sastavljena od stranaka koje sebe nazivaju progresivnima i cilj bi joj bio pomoći siromašnima.

Foto: Reuters/PIXSELL

No nema nikakve sumnje, koalicija bi preplašila izvoznike i kompanije o kojima njemačka ekonomija ovisi. Isto tako, vlada u kojoj bi bio Die Linke, stranka povezana s nekadašnjom vladajućom represivnom Partijom u Istočnoj Njemačkoj, predstavljala bi možda i prekretnicu za njemačku političku scenu jer bi prvi put u vlast bila uvedena stranka s margine. CDU posljednjih mjeseci upozorava njemačke birače da ne glasaju za SPD, jer bi socijaldemokrati sa Zelenima i Die Linkeom mogli formirati “ideološki problematičnu vlast”. Scholz nije unaprijed eksplicitno odbacio mogućnost sastavljanja koalicije s Ljevicom, ali rekao je da u vlast ne mogu ući oni koji su protiv članstva Njemačke u NATO-u, što Ljevica jest. Mnogi smatraju da Scholz ne odbacuje eksplicitno koaliciju s Ljevicom kako bi pritisnuo liberale da pristanu ući u vladu sa Zelenima i SPD-om u ime stabilnosti i izolacije Ljevice. S druge strane, sve su stranke unaprijed odbacile mogućnost koalicije s krajnje desnom Alternativom za Njemačku (AfD).

Male razlike među strankama

Peta koalicijska mogućnost nazvana je Kenija, također prema bojama zastave ove afričke države, a uključivala bi tri najveće stranke: CDU, SPD i Zelene. Ova koalicija vjerojatno bi bila razmotrena kada bi sve druge opcije bile odbačene, a obećavala bi stabilnost, moguće i nešto lakše međusobno dogovaranje nego vlade koje bi uključivale i ideološki formirane liberale. Postoji i šesta mogućnost – koalicija centra, koja se zove Njemačka, po boji zastave: crveni SPD, crni CDU i žuti FDP. Nakon 16 godina mandata kancelarke Merkel, od kojih je 12 provela u savezu sa socijaldemokratima, njemački političari naučili su da stranke koje imaju međusobno velike razlike mogu surađivati prilično bezbolno. To je njemačku politiku učinilo fleksibilnom te uvijek okrenutom centru, ali i smanjilo razliku među strankama, zbog čega su profitirali Die Linke i AfD. Onima koji od Njemačke traže stabilnost i nastavak utabanih staza u neformalnom liderstvu u EU, to se čini kao sjajno ostvarenje. Drugima je pak potvrdilo kritike da u bogatim društvima 21. stoljeća pravih razlika među strankama i ideologijama zapravo i nema.