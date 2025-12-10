Naši Portali
Žena koju nazivaju najopasnijom na internetu?

Macronovi je tuže jer tvrdi da je Brigitte muškarac, okrenula leđa Trumpu

Autor
Ivica Beti
10.12.2025.
u 17:40

Prema izvješću Media Mattersa iz 2024., desničarski orijentirane online emisije imale su gotovo pet puta više pratitelja i pretplatnika od svojih ljevičarskih ekvivalenata. Sve po receptu "što je sadržaj skandalozniji, to se slušatelji više vraćaju".

Candace Owens (36) trenutno je najopasnija osoba na internetu. Tako barem tvrde u britanskom The Independentu, koji je analizirao djelovanje te krajnje desničarske teoretičarke zavjere koja ima milijune slušatelja na podkastu na kojem, tvrdi list, širi opasne dezinformacije. Za nju su teorije zavjere oblik "joge uma". Vrlo je uvjerljiva, barem za milijune njezinih pratitelja na društvenim mrežama i slušatelje podcasta. Na svemu tome i masno zarađuje. Omiljene teme su joj koronavirus i cjepiva, slijetanje ljudi na Mjesec, klimatske promjene, pokret #MeToo protiv Harveyja Weinsteina, pravna bitka Blake Lively i Justina Baldonija... - Nisam ravnozemljaš. Nisam okruglozemljaš. Zapravo, ja sam netko tko je napustio kult znanosti – rekla je. Smatra da globalno zatopljenje nije stvarno, ono je laž koja se koristi za "izvlačenje dolara od Amerikanaca".

Ključne riječi
mediji Donald Trump Candace Owens SAD teorije zavjere

