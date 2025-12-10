Vučićevo natezanje; rezultat čista nula

Vučićevo višemjesečno oklijevanje, pa i svakodnevno dramatiziranje, očekivano, Srbiju pa ni NIS nikamo nije odvelo.



Još krajem prošloga tjedna podgrijavala se nada da bi Amerikanci ipak mogli izdati licencu za rad Naftnoj industriji Srbije. Nije poznat "temelj" te nade, no od nje očekivano nije bilo ništa. Već u nedjelju Vučić je naricao o teškoj situaciji da bi u ponedjeljak rekao kako "ne razumije" američku logiku. Nakon svih ovih glavinjanja u utorak je uslijedio hladan tuš kojega su se svi plašili, no koji je bio neizbježan. Naime, pančevačka rafinerija prestala je s radom jer više nema dovoljno sirove nafte. Dakle, dogodilo se upravo ono što je prije dva mjeseca kad su sankcije uvedene postavljeno kao scenarij koji valja izbjeći pod svaku cijenu.