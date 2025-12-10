Zapisi se ipak mogu objaviti: Stigla nova odluka oko slučaja Jeffreyja Epsteina

Savezni sudac u New Yorku odlučio je da Ministarstvo pravosuđa SAD-a može javno objaviti zapise porote iz slučaja Jeffreyja Epsteina iz 2019. godine. Sudac Richard Berman promijenio je svoju prethodnu odluku o zadržavanju materijala zapečaćenima. Pozvao se na novi zakon koji je Kongres nedavno donio, a koji obvezuje Ministarstvo pravosuđa SAD-a da objavi datoteke o Epsteinu do kraja sljedećeg tjedna, navodi BBC.

Epstein je optužen za seksualnu trgovinu u srpnju 2019. godine. Mjesec dana kasnije, umro je u zatvorskoj ćeliji u New Yorku dok je čekao suđenje. Najnovija odluka dolazi dan nakon što je drugi sudac donio sličnu odluku u slučaju Ghislaine Maxwell koja je 2021. godine osuđena zbog svoje uloge u Epsteinovim zlostavljanjima.

Sudac Berman u kolovozu je odbio prethodni zahtjev za otpečaćivanje materijala, rekavši da ga brinu "moguće prijetnje sigurnosti i privatnosti žrtava“. Međutim, sada je presudio da se materijali mogu objaviti zbog zakona o transparentnosti koji je američki predsjednik Donald Trump potpisao prošlog mjeseca.

Zakon obvezuje Ministarstvo pravosuđa SAD-a da do 19. prosinca objavi istražni materijal povezan s Epsteinom. Također, dopušta Ministarstvu da zadrži datoteke koje uključuju aktivne kriminalne istrage ili izazivaju zabrinutost za privatnost. Sudac Berman rekao je da žrtve imaju pravo da im se "štiti identitet i privatnost“, dodavši da su njihova "sigurnost i privatnost najvažniji“.