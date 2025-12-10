Velik broj ilegalnih useljenika u Bidenovoj eri promijenio je Ameriku

Dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava deportirati čim više ilegalnih imigranata, javnost u toj zemlji nastavlja debatirati o tomu kolike su štete ili možebitne koristi zbog tolikog broja ljudi koji u SAD-u žive bez prava boravka. Najnoviji izvještaji tamošnjih medija opisuju pogreške koje je učinila prethodna vlada Joea Bidena što je pridonijelo porazu demokrata ne prošlogodišnjim izborima. Pitanje ilegalnih migracija, ali i onih legalnih, ostaje središnja tema američke politike. Potpredsjednik JD Vance, predstavnik tvrde desnice u vladi, napisao je u nedjelju na X-u kako “masovna migracija znači krađu američkog sna”, a da oni koji tvrde drugačije zapravo imaju koristi od trenutačnog sustava. Vance nije spominjao “ilegalne useljenike”, već samo “masovne migracije”, ali Trump je u predizbornoj kampanji obećavao deportacije onih koji zapravo nemaju pravo boravka u SAD-u, odnosno onih useljenika koji su nezakonito prešli granicu ili pak im je istekla viza, ali su nastavili živjeti u SAD-u.