MILIJUN LJUDI PREŠLO GRANICU

Velik broj ilegalnih useljenika u Bidenovoj eri promijenio je Ameriku

Autor
Dino Brumec
10.12.2025.
u 18:41

Trump je tako prošle godine obećavao “najveći broj deportacija u američkoj povijesti”, govoreći da njegove vlasti planiraju protjerati čak deset milijuna ilegalnih useljenika

Dok administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava deportirati čim više ilegalnih imigranata, javnost u toj zemlji nastavlja debatirati o tomu kolike su štete ili možebitne koristi zbog tolikog broja ljudi koji u SAD-u žive bez prava boravka. Najnoviji izvještaji tamošnjih medija opisuju pogreške koje je učinila prethodna vlada Joea Bidena što je pridonijelo porazu demokrata ne prošlogodišnjim izborima. Pitanje ilegalnih migracija, ali i onih legalnih, ostaje središnja tema američke politike. Potpredsjednik JD Vance, predstavnik tvrde desnice u vladi, napisao je u nedjelju na X-u kako “masovna migracija znači krađu američkog sna”, a da oni koji tvrde drugačije zapravo imaju koristi od trenutačnog sustava. Vance nije spominjao “ilegalne useljenike”, već samo “masovne migracije”, ali Trump je u predizbornoj kampanji obećavao deportacije onih koji zapravo nemaju pravo boravka u SAD-u, odnosno onih useljenika koji su nezakonito prešli granicu ili pak im je istekla viza, ali su nastavili živjeti u SAD-u.

Ključne riječi
deportacija Donalda Trump JD Vance ilegalni migranti Joe Biden

Avatar horuk
horuk
19:36 10.12.2025.

Promjenili Ameriku na gore. To vidimo i u Njemačkoj, Francuskoj, GB...

GU
Gumb
19:05 10.12.2025.

Prvi naseljenici Amerike su bili osvajači a ne migranti ovo sada je prešlo sve granice.

