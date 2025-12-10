VIDEO Čudesno svi preživjeli: Mali zrakoplov sletio na krov automobila

Nevjerojatan incident dogodio se u ponedjeljak na autocesti Interstate 95 u okrugu Brevard, Florida, gdje je mali zrakoplov iznenada sletio na automobil marke Toyota Camry. Prema informacijama Vatrogasne i spasilačke službe okruga Brevard, u zrakoplovu su se nalazile dvije osobe, dok je u Toyoti bio jedan vozač. Srećom, nitko od putnika u zrakoplovu nije ozlijeđen, a 57-godišnji vozač automobila zadobio je samo lakše ozljede i prevezen je u bolnicu.

Svjedoci su incident snimili dashcam kamerom, a video prikazuje trenutak kada zrakoplov, nakon što je, kako se čini, izgubio snagu motora, doslovno sleti na krov automobila usred prometne trake. Nacionalno vijeće za sigurnost prometa (NTSB) pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo točan uzrok nesreće.

Foto: screenshot X

Preliminarni izvještaji sugeriraju da je motor zrakoplova izgubio snagu neposredno prije nesretnog sletanja na autocestu. Ovaj rijedak i dramatičan događaj podsjeća na nepredvidivost zračnog prometa i važnost sigurnosnih procedura, a lokalni stanovnici još su šokirani prizorom.