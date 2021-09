Europa nakon Angele Merkel: Mogle bi se dogoditi tektonske promjene

U ovom je trenutku nezahvalno predviđati hoće li se obistiniti najave predizbornih anketa prema kojima će njemački socijaldemokrati (SPD) biti relativni pobjednici sutrašnjih povijesnih parlamentarnih izbora u Njemačkoj, kojima će se okončati era Angele Merkel, no takav bi ishod predstavljao tektonsku promjenu ne samo za njemačku nego i za europsku političku pozornicu, i to ne samo zbog same činjenice da je Njemačka najveća europska zemlja i najsnažnije europsko gospodarstvo, a time i najvažnija karika Europske unije. Kada je riječ o Njemačkoj, situacija je jasna. Pobjeda SPD-a okončala bi političku dominaciju konzervativnog saveza Kršćansko-demokratske unije (CDU) i njezine sestrinske stranke, bavarske Kršćansko-socijalne unije (CSU).