POTPISIVANJE SPORAZUMA

Iz SAD-a stiglo novo upozorenje: Trump je Zelenskom postavio rok

Autor
Dora Taslak
10.12.2025.
u 15:56

"Sve mora biti pouzdano i dostojanstveno za Ukrajinu", kaže Volodimir Zelenski koji je najavio kako da će se danas održati razgovori s Amerikancima o dokumentu koji će detaljno opisati proces obnove i gospodarskog razvoja Ukrajine nakon rata

"Ovaj tjedan može donijeti vijesti za sve nas - i za zaustavljanje krvoprolića", poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski te istaknuo kako se nastavljaju razgovori vezanu uz okončanje rata u Ukrajini. Kako je kazao, Ukrajinci svakodnevno komuniciraju sa svim svojim parterima kako bi "identificirali izvedive i realne korake za okončanje rata". 

"Sve mora biti pouzdano i dostojanstveno za Ukrajinu", kaže Zelenski koji je najavio kako da će se danas održati razgovori s Amerikancima o dokumentu koji će detaljno opisati proces obnove i gospodarskog razvoja Ukrajine nakon rata. "Paralelno završavamo rad na 20 točaka temeljnog dokumenta koji bi mogao definirati parametre za okončanje rata, i očekujemo da ćemo taj dokument uskoro predati Sjedinjenim Državama nakon zajedničkog rada s timom predsjednika Trumpa i partnerima u Europi", dodao je. 

"Vjerujemo da mir nema alternativu, a ključna pitanja su kako natjerati Rusiju da prestane ubijati i što će točno spriječiti Rusiju od treće invazije", istaknuo je pa zahvalio svima koji stoje uz Ukrajinu. Njegova izjava zvuči kao bi se uskoro moglo pronaći rješenje, a sve bi mogao ubrzati i jedan potez američkog čelnika Donalda Trumpa. Prema pisanju The Telegrapha, Trump je Zelenskom dao rok do Božića da prihvati njegov sporazum za okončanje rata s Rusijom.

Predsjednikovi izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff navodno su prenijeli to upozorenje u telefonskom razgovoru s ukrajinskim čelnikom, nakon nedavnih razgovora s Vladimirom Putinom u Moskvi. Trump je, govoreći u intervjuu, rekao da će Ukrajina na kraju podleći Rusiji ako sporazum ne bude potpisan. Ujedno je osudio europske čelnike kao "slabe“ jer nisu uspjeli okončati rat i optužio ih da predsjedaju "propadajućim“ kontinentom. Ukrajinski dužnosnici rekli su za The Telegraph da Washington vrši sve veći pritisak na Kijev da preda teritorij u zamjenu za nedefinirane sigurnosne garancije.
Rusija dobiva još saveznika u centru Europe? Kontroverzni milijarder službeno imenovan premijerom
FU
Fusnota
16:22 10.12.2025.

EU hitno donosi odluku o zamrzavanju ruske imovine na neodređeno. Odluka će biti donešena prije isteka ultimatuma od Žutog. Ništa od dodatne love amerima. Dio o kontinentu koji se rapada bit će vidljivo.

