PROMJENA VREMENA

Kiša poplavila dio Hrvatske, a već stiže novi val oborina: Evo kada će biti najgore

24.10.2025.
u 07:45

Idućih dana promjenljivo, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu, a u nedjelju će ponegdje biti obilnija. Lokalno valja računati na grmljavinu.

Obilna kiša potopila je jučer Rijeku i područje Istre, a noćas je snažno nevrijeme pogodilo i Zagreb. Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. U Dubravi je bilo srušenih stabala, poplavila je Dankovečka, a vjetar je rušio stabla i na Volovčici, pišu 24 sata. 

Vrijeme će danas biti djelomice, na moru povremeno i pretežno sunčano, uz promjenjivu naoblaku, ponegdje malo kiše, ponajviše u središnim predjelima. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjeren i jak zapadni i sjeverozapadni u postupnom slabljenju. Najviša temperatura između 14 i 17, na obali i otocima od 17 do 21 °C.

Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Povremene kiše bit će najprije na Jadranu i predjelima uz njega, a popodne i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Na moru umjeren do jak jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na moru između 9 i 14 °C. Najviša dnevna od 14 do 19 °C.

Idućih dana promjenljivo, mjestimice s kišom, češćom na Jadranu, a u nedjelju će ponegdje biti obilnija. Lokalno valja računati na grmljavinu. Umjeren jugozapadnjak će u nedjelju oslabjeti, no u Slavoniji, Baranji i Srijemu će u ponedjeljak zapuhati umjeren sjeverozapadnjak. Na moru umjeren jugozapadnjak u nedjelju okreće na jugo i južni vjetar, zatim u ponedjeljak bura i sjeverozapadnjak. Jutra od nedjelje manje svježa. Dnevna temperatura, uglavnom na kopnu, u padu.

- Na kopnu u subotu podjednako toplo kao u petak, ponegdje s kišom. Od nedjelje malo hladnije pri čemu i dalje povremena oborina, posebno tijekom nedjelje kada lokalno može biti obilnija. Veće količine kiše u nedjelju može biti i na moru. Uz promjenjivu naoblaku kiša je izgledna ponegdje i u subotu, a na jugu i u ponedjeljak. U subotu će puhati jugozapadnjak i jugo koje će u nedjelju jačati, a početkom tjedna zapuhat će bura i sjeverozapadnjak - prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.
 

