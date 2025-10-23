Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
OPASNO VRIJEME

Jako nevrijeme u Rovinju: Obilna kiša i vjetar paralizirali grad, objavljene dramatične snimke

Pixsell
VL
Autor
Večernji.hr
23.10.2025.
u 20:37

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ranije je izdao upozorenje za opasno vrijeme za Kvarner, riječku i istarsku regiju zbog jakog i olujnog juga

Kako su meteorolozi i ranije najavljivali, jako nevrijeme zahvatilo je riječko i istarsko područje, a prema pisanju lokalni mediji obilna kiša i olujni vjetar stvorili su velike probleme u prometu. Tijekom dana u Rijeci je zbog bujica kritična situacija bila u Osječkoj ulici, a zbog obilne kiše na Fiumari na prometnicu se srušilo stablo, koje su uklonili riječki vatrogasci. U poslijepodnevnim satima kako javlja Glas Istre, Rovinj je zbog jakog vjetra bio gotovo pa paraliziran.

Kako javlja IstraIn, na više mjesta zabilježene su bujice, posebno na dionici od Rovinja prema Kanfanaru, gdje su kolnici mjestimice prekriveni velikom količinom vode. Dežurne službe neprestano rade na ispumpavanju i čišćenju oborinskih odvoda, no vozačima se savjetuje pojačan oprez i smanjena brzina, osobito u nizinskim područjima i na cestama s lošom odvodnjom. Slična situacija zabilježena je i u središnjoj Istri, u Pazinu, gdje su zbog začepljenih odvoda privremeno poplavljene ulice poput dijelova Matka Brajše Rašana i Družbe Sv. Ćirila i Metoda. Grad je pozvao građane na oprez dok dežurne službe uklanjaju probleme.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) ranije je izdao upozorenje za opasno vrijeme za Kvarner,  riječku i istarsku regiju zbog jakog i olujnog juga. Prema prognozi, vjetar će se navečer okrenuti na jugozapadni, a srednja brzina vjetra kretala se između 40 i 75 kilometara na sat, uz mogućnost jačih udara.

Nevrijeme se osjetilo i na sportskim terenima. Na Rujevici je utakmica Rijeke i Sparte Prag prekinuta nakon samo 13 minuta igre jer su uvjeti za igru postali neregularni. Jaka kiša i olujni vjetar natopili su travnjak i onemogućili nastavak utakmice. Detaljnije pogledajte OVDJE

Ključne riječi
Istra dhmz kiša Rijeka nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja