Zagrepčanin kaže da bi ovo mogla biti dobra alternativa gužvama na žutoj traci: 'Ali samo jedan vozi u špici'

Ima li netko informacije bilo kakve kad bi se konačno mogao ponovno ustabiliti željeznički promet između istoka i zapada grada, upitao je jedan Zagrepčanin na Redditu. Zadnji put je, kazao je, gledao neki prilog u vijestima prošli mjesec, snimali su ljude kako padaju preko kamenja i raskopane pruge u Vrbovcu il Dugom Selu pa su se iz HŽ-a kleli da će sve završiti do 31.5. i da se tad očekuje normalizacija rasporeda, istaknuo je.

"Evo nas polovica lipnja i oni i dalje nemaju apsolutno nikakvog poštovanja prema svojim korisnicima. Jedan vlak vozi u samoj špici odlazaka na posao između 7 i 8 ujutro na relaciji istok - zapad i on svaki dan kasni između 10 i 20 minuta. Dokle više??? Zna li itko kad ćemo, ako ikad, imati normalan prigradski/gradski željeznički prijevoz? Koje su zadnje informacije od tih nesposobnih uhljeba? Ima li neki novi datum/svjetlo na kraju tunela koje čekamo?", upitao je dodajući kako bi bilo lijepo imati vlak kao alternativu gužvama na žutoj traci i, posljedično tome, kako je rekao, beskorisnom tramvajskom prijevozu.

U jednom od komentara netko je napisao kako je konsenzus da bi do kraja godine to konačno trebalo biti to. "Iznimno je frustrirajuće, ali iz primjera zapadne strane znamo da će zaista pozitivno transformirati iskustvo putovanja vlakom", naglasio je komentator. "Idem dva puta tjedno iz Podsuseda prema Glavnom. Treba doći tamo u 7:11, uvijek stignem u 7:20. i onda trčim do ureda da stignem. Nikad se neće popraviti", napisala je jedna od korisnica Reddita svoje iskustvo. U drogom komentaru dodaje se: "S istoka prema centru između 7 i 8 sati ujutro postoje samo dva vlaka od koji jedan kasni u dolasku bar 15 min, a drugi je u Sesvetama u 7:30. Dakle, između 6:50 i 7:30 nema vlaka. Špica odlazaka na posao - nema vlaka. Između 6 i 7 vozi 5 vlakova. Nisu normalni", zaključio je komentator.

Drugi je rekao kako HŽ kasni jedno 40 godina da isprati razvoj grada. "Kako stagnira neće se još 40 ništa popraviti. Jedan od razloga zbog kojih želim napustiti ovu državu je jadan javni prijevoz i prepucavanje političkih stranaka na svakom koraku preko leđa građana", objasnio je.

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