Bloomberg objavio sporazum SAD-a i Irana u 14 točaka, analitičari: 'Ovo je velika pobjeda Teherana'

Američki Bloomberg objavio je u srijedu cjeloviti nacrt mogućeg sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, čime je dokument koji se posljednjih dana spominjao u diplomatskim krugovima prvi put dobio javnu potvrdu iz jednog od najutjecajnijih svjetskih medija. Kako navodi Bloomberg, tekst nacrta identičan je dokumentu koji je dan ranije ekskluzivno objavila arapska televizija Al Arabiya. Time su dodatno ojačane tvrdnje da Washington i Teheran već raspolažu usuglašenim prijedlogom koji bi mogao označiti početak jedne od najvećih promjena u odnosima dviju država posljednjih desetljeća.

Prema informacijama koje prenosi Bloomberg, riječ je o nacrtu memoranduma o razumijevanju čije je potpisivanje planirano za petak, 19. lipnja, u Švicarskoj. Nakon potpisivanja započelo bi prijelazno razdoblje pregovora koje bi trajalo najviše 60 dana, a cilj bi bio postizanje konačnog sporazuma kojim bi se trajno okončali sukobi, osigurala sloboda plovidbe ključnim energetskim pravcima te definirala budućnost iranskog nuklearnog programa.

Analitičari ističu kako bi predloženi dokument mogao predstavljati značajan diplomatski uspjeh za Teheran. Osim prekida neprijateljstava, nacrt predviđa obnovu izvoza iranske nafte, postupno ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine te pokretanje velikog gospodarskog programa obnove vrijednog najmanje 300 milijardi dolara. S druge strane, Iran bi ponovio svoje stajalište da ne namjerava razvijati nuklearno oružje, dok bi se najosjetljivija pitanja vezana uz obogaćeni uranij i budući razvoj nuklearnog programa ostavila za završnu fazu pregovora.

Sporazum u 14 točaka:

1. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima u aktualnom ratu, potpisivanjem ovog memoranduma o razumijevanju proglašavaju trenutačni i trajni završetak rata na svim bojištima, uključujući Libanon, te se obvezuju da od sada neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedni protiv drugih i da će se suzdržati od prijetnje silom ili uporabe sile jedni protiv drugih. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka i preostalih članaka.

2. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će poštivati međusobni suverenitet i teritorijalnu cjelovitost te se suzdržati od miješanja u unutarnje poslove druge strane.

3. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak.

4. Odmah nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju Sjedinjene Američke Države ukinut će pomorsku blokadu, spriječiti svako ometanje ili opstrukciju Islamske Republike Iran te u roku od najviše 30 dana obnoviti promet u punom kapacitetu. Brodski promet bit će razmjeran razini prometa Islamske Republike Iran prije rata. Sjedinjene Američke Države također se obvezuju povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma.

5. Nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju Islamska Republika Iran odmah će poduzeti korake kako bi se u roku od 30 dana obnovilo kretanje trgovačkih brodova iz Perzijskog zaljeva prema Omanskom moru i obrnuto, na razinu prije rata, uzimajući u obzir potrebu uklanjanja tehničkih prepreka i neutralizacije mina koje će provesti Iran.

6. Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, izraditi sveobuhvatan plan za obnovu i gospodarski razvoj Islamske Republike Iran, usuglašen s obje strane, uz osiguravanje financiranja od najmanje 300 milijardi dolara. Mehanizam provedbe tog plana, kao dio konačnog sporazuma, bit će oblikovan u roku od 60 dana.

7. Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren kao dio konačnog sporazuma, ukinuti sve vrste sankcija s kojima se Islamska Republika Iran trenutačno suočava, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i sve jednostrane američke sankcije, i primarne i sekundarne.

8. Islamska Republika Iran ponavlja da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da će se sudbina obogaćenog materijala i sudbina svih drugih međusobno dogovorenih pitanja povezanih s nuklearnim programom, uključujući iranske nuklearne potrebe, na odgovarajući način riješiti u konačnom sporazumu. Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka.

9. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da će do postizanja konačnog sporazuma zadržati postojeće stanje: Iran će zadržati postojeće stanje u svom nuklearnom programu, a Sjedinjene Američke Države neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regiji.

10. Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će odmah nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju, i do datuma ukidanja sankcija, američko Ministarstvo financija izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i njihovih derivata te za sve povezane usluge, uključujući bankarske usluge, osiguranje, prijevoz i slično.

11. Sjedinjene Američke Države obvezuju se da će, u svjetlu napretka pregovora prema konačnom sporazumu, zamrznuta ili ograničena sredstva i imovina Islamske Republike Iran biti oslobođeni i potpuno stavljeni na raspolaganje. Ta sredstva, bez obzira na to nalaze li se na glavnom računu ili su prenesena, koristit će se za bilo koju konačnu isplatu korisniku koju odredi Središnja banka Islamske Republike Iran i bit će potpuno dostupna za korištenje. Sjedinjene Američke Države obvezuju se izdati sve potrebne dozvole i licence na toj osnovi.

12. Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se da će se uspostaviti provedbeni mehanizam za nadzor uspješne provedbe konačnog sporazuma i budućeg poštivanja obveza iz tog sporazuma.

13. Nakon potpisivanja ovog memoranduma o razumijevanju, i nakon što dobije jamstva o početku provedbe članaka 4, 5, 10 i 11 ovog memoranduma o razumijevanju te o nastavku provedbe tih koraka, Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države ući će u pregovore o konačnom sporazumu isključivo u vezi s preostalim člancima.

14. Konačni sporazum bit će odobren obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Ako bi dokument bio potvrđen u sadašnjem obliku, Iran bi ostvario niz ciljeva koje već godinama ističe kao prioritete. Nacrt ne predviđa trenutačno gašenje nuklearnog programa niti predaju obogaćenog materijala prije postizanja konačnog dogovora. Umjesto toga, najspornija pitanja ostavljena su za nastavak pregovora, dok bi Teheran do tada zadržao postojeće stanje. Istodobno, američke obveze definirane su konkretnim rokovima. Washington bi, prema nacrtu, ukinuo pomorska ograničenja, omogućio nastavak izvoza iranske nafte i petrokemijskih proizvoda te otvorio put za odmrzavanje iranske imovine blokirane u inozemstvu. Dokument također predviđa pregovore o postupnom ukidanju sankcija i pokretanje velikog investicijskog programa za gospodarski oporavak zemlje.

Posebnu težinu ima i regionalna dimenzija sporazuma. Predviđeni prekid sukoba ne bi se odnosio samo na odnose SAD-a i Irana, nego i na druga krizna područja, uključujući Libanon. Time bi se stvorili temelji za širu regionalnu stabilizaciju, ali i za redefiniranje odnosa snaga na Bliskom istoku.

Iako se Izrael u nacrtu ne spominje izravno, mnogi promatrači smatraju da bi ovakav sporazum imao značajne posljedice i za izraelsku sigurnosnu strategiju. Naime, prekid neprijateljstava koji bi obuhvatio američke saveznike u regiji mogao bi ograničiti prostor za nastavak politike maksimalnog pritiska na Iran. Prema trenutačno dostupnom tekstu, sporazum više nalikuje kompromisu koji Teheranu omogućava gospodarsko olakšanje i međunarodnu rehabilitaciju nego dokumentu kojim bi Iran bio prisiljen na velike jednostrane ustupke. Zauzvrat, Iran bi se obvezao na slobodu plovidbe kroz Hormuški tjesnac te ponovno potvrdio da ne namjerava razvijati nuklearno oružje.