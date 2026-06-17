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POTPREDSJEDNIK SABORA

Nakon 34 godine Furio Radin odlazi u mirovinu: U saborskoj klupi je od 1992. godine

Zagreb: Nastavak 10. sjednice Hrvatskoga sabora
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
17.06.2026.
u 16:43

U gotovo tri i pol desetljeća dugoj političkoj karijeri Radin je bio i predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine i potpredsjednik Sabora

Furio Radin, zastupnik s najduljim stažem u Hrvatskom saboru, odlazi iz Sabora, podnio je zahtjev za mirovanjem mandata, nakon što je u saborskim klupama proveo gotovo 34 godine. Zastupnik je bez prekida od 1992. godine, kada je prvi put izabran za predstavnika talijanske nacionalne manjine, što je ostao do danas.

U gotovo tri i pol desetljeća dugoj političkoj karijeri Radin je bio i predsjednik saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a od 2017. godine i potpredsjednik Sabora. Njegov saborski staž gotovo je jednako dug kao i moderno hrvatsko parlamentarno razdoblje, koje je započelo samo dvije godine ranije, 30. svibnja 1990. godine. U rujnu 1992. Radin je prvi put, kao zastupnik, ušao u zgradu Sabora na Trgu svetog Marka.

Njegov odlazak stoga će označiti i kraj jednog saborskog razdoblja u kojem je, i u okolnostima koje često nisu bile takve, promicao odmjerenost, uvažavanje drugih i nekonfliktnost. Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) obavilo je kako će o Radinovu zahtjevu za mirovanjem mandata odlučivati u petak i svoj stav proslijediti Saboru na konačnu potvrdu.

Radina će zamijeniti Marin Corva koji je bio njegov zamjenik na izborima za zastupnika talijanske manjine na posljednjim parlamentarnim izborima, u travnju 2024. godine.

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Ključne riječi
Sabor Hrvatski sabor Furio Radin

Komentara 5

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GR
Grundl
16:55 17.06.2026.

Jako se bogec namučil u te 34 godine

Avatar rubinet
rubinet
17:18 17.06.2026.

Dotičnik je, uz uvaženog zastupnika M. Pupovca, najsposobniji političar u RH. Obojica nezamjènjivi.

JO
Josopušiona
17:28 17.06.2026.

A kad u penziju ide njegov "vječni" kolega Pupavac kojem će nedostajati

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