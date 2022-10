Kako su na račun Škugorove majke sjela 23 milijuna kuna

Na račun tvrtke u vlasništvu majke Damira Škugora, jednog od osumnjičenih u aferi Ina, neki od ključnih ljudi u holdingu Prvog plinarskog društva (ENNA Grupa) uplatili su 23 milijuna kuna, i to preko tvrtke registrirane na Malti, objavio je Telegram koji je rekonstruirao kako je tvrtka “Tri D Rada” iz Šibenika bez zaposlenih zabilježila 23 milijuna kuna prihoda i dobit od 9,4 milijuna kuna.

Otkup potraživanja

Vlasnica tvrtke je Rada Škugor, majka uhićenog Damira Škugora i supruga Rade Škugora, umirovljenika na čiji je račun, prema navodima USKOK-a, sjelo gotovo pola milijarde kuna. Telegram piše da “Tri D Rada” otkupila potraživanja prema tvrtki Dalekovod i šest dana kasnije preprodala tvrtki Construction Line LTD registriranoj na Malti za gotovo dvostruko višu cijenu. Telegram navodi da je stvarni vlasnik Construction Linea Josip Jurčević, poslovni partner Pavla Vujnovca i suvlasnik jedne od tvrtki u sklopu PPD-ova holdinga, odnosno ENNA Grupe, te da su i tajnik i direktorica malteškog Construction Linea visokopozicionirani u strukturi energetskog holdinga, a Construction Line LTD je sredstva za isplatu “Tri D Rade” pribavio od tvrtke Erdal Trading LTD iz Malti. U službenom malteškom registru kao stvarni vlasnik Erdal Trading LTD-a naveden je Vujnovac, objavio je Telegram koji je opisao i tijek transakcija, stavljajući priču u kontekst tvrtke Dalekovod koja je prošla kroz financijsko restrukturiranje. U odgovoru Telegramu u PPD-ovom holdingu (ENNA Grupi) potvrdili su informaciju da je tvrtka Construction line ltd imala poslovni odnos kupoprodaje potraživanja s tvrtkom “Tri D Rada” 2021. godine, no da taj poslovni odnos nije bio povezan s trgovinom plinom ili drugim energentima.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

“U konkretnom slučaju radi se o otkupu potraživanja prema Dalekovodu od tvrtke “Tri D Rada”. Kupljeno je oko 98 milijuna kuna nominalne vrijednosti potraživanja za iznos od oko 23 milijuna kuna. Otkup potraživanja obavljen je u potpunosti u skladu sa zakonom. Jedina djelatnost tvrtke Construction line je otkup novčanih potraživanja. Tvrtka nije registrirana za obavljanje energetskih djelatnosti, ne raspolaže dozvolom za trgovanje energentima te nikada nije poslovala na tržištu energenata”, navode u priopćenju i dodaju da je, s obzirom na to da se takvi poslovni poduhvati ne financiraju bankarskim kreditima, financijska konstrukcija zatvorena putem komercijalnih pozajmica tvrtki koje su u vlasništvu partnera iz drugih biznisa, od kojih je jedna i tvrtka Erdal Trading sa sjedištem na Malti, koja posluje u potpunosti u skladu s propisima EU i nije nikad trgovala energentima u Hrvatskoj. Erdal Trading bavi se, napominju, trgovinom commodityima (ugljen, petrol koks, aluminij, cement, prirodni plin i drugo) na tržištima Mađarske, Ukrajine, Rumunjske, Češke i BiH. Erdal ima svoje zaposlenike i upravu, a istoimene tvrtke grupacije Erdal otvorene su i u Rumunjskoj, Češkoj i Ukrajini. Construction line je ove godine putem tvrtke Napredna energetska rješenja, čiji su osnivači Construction line limited i Končar ulaganja, sudjelovao u dokapitalizaciji Dalekovoda koja je završena u siječnju. Procesu dokapitalizacije prethodio je, navodi se u priopćenju, otkup potraživanja od tadašnjih vjerovnika, a u otkupu je aktivno sudjelovao Construction line, čiji je krajnji vlasnik Josip Jurčević, hrvatski poduzetnik i investitor. U konačnici je društvo Napredna energetska rješenja u procesu dokapitalizacije uplatilo 310 milijuna kuna, čime postaje većinski vlasnik Dalekovoda s više od 75 posto udjela. Javila se s istim navodima i tvrtka Construction line LTD koja je potvrdila da je imala poslovni odnos kupoprodaje potraživanja s tvrtkom “Tri D Rada” 2021. godine.

Nema dodirnih točaka

Dokapitalizacijom je Dalekovoda u potpunosti otplatio svoje dugove, otklonjena je neadekvatnost kapitala i osigurana dugoročna stabilnost te samoodrživo poslovanje kompanije, piše u priopćenju i ističe da je osigurana dugoročna stabilnost te samoodrživo poslovanje kompanije koja je postala jedna od rijetkih kompanija u Hrvatskoj koja je uspješno okončala predstečajnu nagodbu namirivši sve vjerovnike. Construction Line kao najveći vjerovnik društva dao je snažnu potporu očuvanju kompanije i uspješnoj provedbi financijskog restrukturiranja između ostaloga i kroz aktivni otkup potraživanja od raznih skupina vjerovnika. Oglasio se i Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik uprave ENNA/PPD grupe koji je istaknuo da ni on, ni ENNA, ni PPD, a niti transakcija o kojoj je pisao Telegram nemaju nikakvih dodirnih točaka s plinskom aferom u Ini. Potvrdio je da je vlasnik tvrtke Erdal sa sjedištem na Malti i da su on i Jurčević partneri u više tvrtki i poslovnih poduhvata izvan ENNA-e i PPD-a. Otkup potraživanja obavljen je, napominje, u potpunosti u skladu sa zakonom. “Erdal nikad nije trgovao energentima u Republici Hrvatskoj. Erdal nikad nije poslovao s Inom u Hrvatskoj i inozemstvu. Slijedom toga Erdal nema nikakve veze s plinskom aferom u Ini”, poručio je Vujnovac.