Ustaše su jednog reprezentativca strijeljale nakon utakmice, a reprezentacija NDH je odigrala čak 15 susreta

Početak 20. stoljeća u Europi obilježen je brzim širenjem nogometa kao nove, dinamične i moderne sportske igre, a taj val nije zaobišao ni hrvatske prostore. U gradovima poput Zagreba, Rijeke i Splita počinje se oblikovati nova sportska kultura, u kojoj mladi ljudi – najčešće studenti, gimnastičari i članovi tadašnjih sportskih društava – prvi put dolaze u dodir s pravilima i organizacijom nogometa kakav se razvijao u srednjoj i zapadnoj Europi. Iako se 1907. godina često simbolički spominje kao dio ranog razdoblja hrvatskog nogometa, u to vrijeme još ne postoji nacionalna reprezentacija, ni sustav međunarodnih nastupa pod hrvatskim imenom. Nogomet se tada igra isključivo na klupskoj i lokalnoj razini, u skromnim uvjetima i na improviziranim igralištima, ali s velikim entuzijazmom sudionika.