Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJEST VATRENIH

Ustaše su jednog reprezentativca strijeljale nakon utakmice, a reprezentacija NDH je odigrala čak 15 susreta

Autor
Damir Mrvec
21.06.2026.
u 13:00

Dok se službenom poviješću smatra dvoboj protiv SAD-a 1990. godine, istina je da je hrvatska nogometna reprezentacija svoju prvu međunarodnu međudržavnu reprezentativnu utakmicu odigrala pola stoljeća prije.

Početak 20. stoljeća u Europi obilježen je brzim širenjem nogometa kao nove, dinamične i moderne sportske igre, a taj val nije zaobišao ni hrvatske prostore. U gradovima poput Zagreba, Rijeke i Splita počinje se oblikovati nova sportska kultura, u kojoj mladi ljudi – najčešće studenti, gimnastičari i članovi tadašnjih sportskih društava – prvi put dolaze u dodir s pravilima i organizacijom nogometa kakav se razvijao u srednjoj i zapadnoj Europi. Iako se 1907. godina često simbolički spominje kao dio ranog razdoblja hrvatskog nogometa, u to vrijeme još ne postoji nacionalna reprezentacija, ni sustav međunarodnih nastupa pod hrvatskim imenom. Nogomet se tada igra isključivo na klupskoj i lokalnoj razini, u skromnim uvjetima i na improviziranim igralištima, ali s velikim entuzijazmom sudionika.

Ključne riječi
povijest Hrvatska reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!