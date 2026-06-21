Početak 20. stoljeća u Europi obilježen je brzim širenjem nogometa kao nove, dinamične i moderne sportske igre, a taj val nije zaobišao ni hrvatske prostore. U gradovima poput Zagreba, Rijeke i Splita počinje se oblikovati nova sportska kultura, u kojoj mladi ljudi – najčešće studenti, gimnastičari i članovi tadašnjih sportskih društava – prvi put dolaze u dodir s pravilima i organizacijom nogometa kakav se razvijao u srednjoj i zapadnoj Europi. Iako se 1907. godina često simbolički spominje kao dio ranog razdoblja hrvatskog nogometa, u to vrijeme još ne postoji nacionalna reprezentacija, ni sustav međunarodnih nastupa pod hrvatskim imenom. Nogomet se tada igra isključivo na klupskoj i lokalnoj razini, u skromnim uvjetima i na improviziranim igralištima, ali s velikim entuzijazmom sudionika.
Ustaše su jednog reprezentativca strijeljale nakon utakmice, a reprezentacija NDH je odigrala čak 15 susreta
Dok se službenom poviješću smatra dvoboj protiv SAD-a 1990. godine, istina je da je hrvatska nogometna reprezentacija svoju prvu međunarodnu međudržavnu reprezentativnu utakmicu odigrala pola stoljeća prije.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.