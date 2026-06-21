Nova knjiga otkrila niz detalja o Trumpovoj administraciji. Zelenskog nazivali 'Mr. Bean na cracku'

Nova knjiga Promjena režima novinara New York Timesa Maggie Haberman i Jonathana Swana otkriva dosad nepoznate detalje o odnosu administracije Donalda Trumpa prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Prema navodima autora, američki ministar financija Scott Bessent pokušavao je uvjeriti Trumpa da uopće ne primi Zelenskog u Bijeloj kući prije nego što Ukrajina potpiše sporazum o mineralima koji je Washington pripremao s Kijevom, prenosi Guardian .

Knjiga tvrdi da je Bessent privatno koristio izrazito uvredljive riječi kada je govorio o ukrajinskom predsjedniku. "Nosio sam se s tim malim gadom", navodno je govorio suradnicima. Prema knjizi, Zelenskog je opisivao kao "dijete s posebnim potrebama za Europljane" te kao "Mr. Beana na cracku".

Autori navode kako su pojedini Trumpovi suradnici već prije sastanka u Ovalnom uredu strahovali da bi moglo doći do otvorenog sukoba. Tadašnji savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz navodno je bezuspješno pokušavao poručiti Zelenskom da na sastanak dođe odjeven u odijelo.

Unatoč upozorenjima, sastanak je održan 28. veljače 2025. godine i završio je javnim sukobom pred kamerama između Zelenskog, američkog predsjednika Donalda Trumpa i potpredsjednika J. D. Vancea. Trump i Vance tada su optužili ukrajinskog predsjednika za nezahvalnost prema američkoj pomoći tijekom rata s Rusijom.

Knjiga otkriva i da je Bessent nekoliko tjedana prije toga otputovao u Kijev kako bi pokušao nagovoriti Zelenskog na potpisivanje sporazuma o mineralima. Sastanak nije prošao dobro. "Četrdeset i pet minuta dvojica muškaraca međusobno su se napadala", pišu autori. Navodno je rasprava prerasla u otvoreno deranje, nakon čega je Bessent upitao Zelenskog: "Što, dovraga, želiš napraviti?"

Nakon neuspješnih pregovora sporazum je dodatno mijenjan u Washingtonu. Prema knjizi, Trump je čak zamolio Ushu Vance, suprugu potpredsjednika J. D. Vancea i diplomanticu Yalea, da pregleda ukrajinske izmjene dokumenta. Ona je navodno ocijenila da je prijedlog "užasan" te ga temeljito prepravila.

Autori otkrivaju i jedan detalj koji bi mogao posebno naljutiti Trumpa. Bessent je navodno privatno govorio da ga američki predsjednik podsjeća na Georgea Sorosa, milijardera i jednog od najvećih donatora Demokratske stranke. "To su iste životinje", navodno je rekao Bessent uspoređujući Trumpa i Sorosa. Knjiga Promjena režima izlazi u utorak i već izaziva veliku pozornost američke političke javnosti zbog brojnih tvrdnji o odnosima unutar Trumpove administracije i njezinu pristupu ratu u Ukrajini.