Četvero ljudi poginulo je, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim pod kontrolom Rusije, rekao je ruski guverner, dodajući da je distribucija goriva na benzinskim postajama na tom poluotoku obustavljena. Odvojeno, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji rekle su da je ukrajinski napad dronom ubio jednu osobu na putničkom trajektu i zapalio naftni terminal. Trajektna veza preko Kerčkog tjesnaca, koji odvaja Krim od Krasnodarske regije, privremeno je obustavljena.

Guverner Krima Sergej Aksjonov rekao je da je distribucija goriva na benzinskim postajama na Krimu obustavljena. "Danas, 21. lipnja, počevši od 9:00 sati (6:00 sati GMT), prodaja goriva na krimskim benzinskim postajama obustavljena je za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, kao i za vaučere namijenjene pojedincima i pravnim osobama", objavio je Aksjonov. "Gorivo će se distribuirati samo javnim službama koje osiguravaju vitalno funkcioniranje i sigurnost Republike Krim", precizirao je. Ukrajinska vojska gotovo svaki tjedan cilja rafinerije, naftovode i skladišta nafte u Rusiji, u nastojanju da Moskvu lišava prihoda od prodaje, ističe agencija France presse.