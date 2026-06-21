Četvero ljudi poginulo je, a 28 ih je ozlijeđeno u ukrajinskom napadu dronom na Krim pod kontrolom Rusije, rekao je ruski guverner, dodajući da je distribucija goriva na benzinskim postajama na tom poluotoku obustavljena. Odvojeno, lokalne vlasti u ruskoj Krasnodarskoj regiji rekle su da je ukrajinski napad dronom ubio jednu osobu na putničkom trajektu i zapalio naftni terminal. Trajektna veza preko Kerčkog tjesnaca, koji odvaja Krim od Krasnodarske regije, privremeno je obustavljena.
Guverner Krima Sergej Aksjonov rekao je da je distribucija goriva na benzinskim postajama na Krimu obustavljena. "Danas, 21. lipnja, počevši od 9:00 sati (6:00 sati GMT), prodaja goriva na krimskim benzinskim postajama obustavljena je za gotovinska i bezgotovinska plaćanja, kao i za vaučere namijenjene pojedincima i pravnim osobama", objavio je Aksjonov. "Gorivo će se distribuirati samo javnim službama koje osiguravaju vitalno funkcioniranje i sigurnost Republike Krim", precizirao je. Ukrajinska vojska gotovo svaki tjedan cilja rafinerije, naftovode i skladišta nafte u Rusiji, u nastojanju da Moskvu lišava prihoda od prodaje, ističe agencija France presse.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je nove napade duboko iza bojišnice, tvrdeći da su ukrajinske snage tijekom noći pogodile ključne logističke, energetske i vojne ciljeve povezane s ruskim ratnim operacijama. U objavi na društvenim mrežama naveo je da su mete bili vojna logistika, naftna infrastruktura i sustavi protuzračne obrane udaljeni oko 300 kilometara od prve crte bojišta. Prema njegovim riječima, pogođeni su objekti s obje strane Krimskog mosta, uključujući pomorsku logistiku za prijevoz nafte u ruskoj Krasnodarskoj pokrajini te naftno skladište u Kerču na okupiranom Krimu.
Last night, our long-range sanctions targeted the occupiers’ military logistics, oil industry, and air defense. All of this is a just response to Russia’s brutal attacks against our people. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine, the Unmanned Systems Forces, the… pic.twitter.com/90APquETQT— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2026
Zelenski tvrdi i da su uspješno napadnuti vojni logistički objekti, četiri radarske postaje sustava S-400 i dva sustava Pantsir. Zahvalio je pripadnicima ukrajinske sigurnosne službe, vojne obavještajne službe, snaga za besposadne sustave i specijalnih postrojbi na precizno izvedenoj operaciji. "Rusija razumije samo snagu, a naša snaga dugog dometa zasigurno radi za mir“, poručio je Zelenski, istaknuvši da je riječ o odgovoru na, kako je naveo, brutalne ruske napade na ukrajinske građane. Ruske vlasti zasad se nisu službeno očitovale o njegovim tvrdnjama.FOTO Ukrajina zadala snažan udarac Rusiji. Moskvu prekrio gusti dim, zatvorene zračne luke
Sada države koje podržavaju Ukrajinu moraju također izjaviti da postoji točno jedan uvjet za ukidanje sankcija: potpuno povlačenje s okupiranih teritorija.