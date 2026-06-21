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UŽIVO
Španjolska protiv Saudijaca traži prvu pobjedu na SP-u
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VL
Autor
Večernji.hr
ŠPANJOLSKA - SAUDIJSKA ARABIJA

UŽIVO Lamine Yamal načeo Saudijce, Španjolska vodi od 10. minute

FIFA World Cup 2026 - Group H - Spain v Saudi Arabia
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
21.06.2026. u 18:05
Tekstualni prijenos utakmice možete pratit na portalu Večernji.hr
Španjolska
Yamal 10'
1-0
Saudijska Arabija
2. kolo SP-a, 18:00, Atlanta
Gol
10' (Gol)

Gol! Španjolska vodi 1-0, strijelac je Lamine Yamal

9'

Španjolci opet neprecizni, Pedro Porro je pocao ali odlazi preko gola

8'

Dani Olmo je pucao iz voleja s ruba šesnaesterca, no očajno je zahvatio loptu

6'

Ponovno niska lopta u šesnaesterac Saudijske Arabije, obrana opet s lakoćom čisti

3'

Lamine Yamal centrira u šesnaesterac ali obrana to s lakoćom čisti

Početak
1' (Početak)

Utakmica je počela

Glavni sudac utakmice je brazilac Raphael Claus

Sastavi:

ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Olmo - Baena, Oyarzabal, Yamal

SAUDIJSKA ARABIJA: Al-Owais - Abdulhamid, Altambajkti, Lajami, Al-Amri, Al-Harbi - Juwayr, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari - Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

Španjolska i Saudijska Arabija utakmicom od 18:00 po srednjoeuropskom vremenu otvaraju 2. kolo skupine H Svjetskog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Španjolska je u prvom susretu šokantno remizirala rezultatom 0-0 s debitantom na SP-ima, Zelenortskim otocima, dok je Saudijska Arabija u prvom kolu također odigrala neriješeno, s Urugvajem. Zanimljiv je podatak da je Španjolska otkako je 2010. osvojila Svjetsko prventsvo, upisala samo 3 pobjede na SP-ima. Slavili su 3-0 protiv Australije 2014., 1-0 protiv Irana 2018., te 7-0 protiv Kostarike na zadnjem SP-u u Katru. Saudijci se s druge strane nadaju da mogu prirediti iznenađenje kao što su napravili 2022. u Katru, kada su u prvoj utakmici neočekivano slavili s 2-1 protiv kasnijih prvaka Argentine. 

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