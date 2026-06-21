UŽIVO Lamine Yamal načeo Saudijce, Španjolska vodi od 10. minute

Gol! Španjolska vodi 1-0, strijelac je Lamine Yamal
Španjolci opet neprecizni, Pedro Porro je pocao ali odlazi preko gola
Dani Olmo je pucao iz voleja s ruba šesnaesterca, no očajno je zahvatio loptu
Ponovno niska lopta u šesnaesterac Saudijske Arabije, obrana opet s lakoćom čisti
Lamine Yamal centrira u šesnaesterac ali obrana to s lakoćom čisti
Utakmica je počela
Glavni sudac utakmice je brazilac Raphael Claus
Sastavi:
ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Pedri, Rodri, Olmo - Baena, Oyarzabal, Yamal
SAUDIJSKA ARABIJA: Al-Owais - Abdulhamid, Altambajkti, Lajami, Al-Amri, Al-Harbi - Juwayr, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari - Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Španjolska i Saudijska Arabija utakmicom od 18:00 po srednjoeuropskom vremenu otvaraju 2. kolo skupine H Svjetskog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Španjolska je u prvom susretu šokantno remizirala rezultatom 0-0 s debitantom na SP-ima, Zelenortskim otocima, dok je Saudijska Arabija u prvom kolu također odigrala neriješeno, s Urugvajem. Zanimljiv je podatak da je Španjolska otkako je 2010. osvojila Svjetsko prventsvo, upisala samo 3 pobjede na SP-ima. Slavili su 3-0 protiv Australije 2014., 1-0 protiv Irana 2018., te 7-0 protiv Kostarike na zadnjem SP-u u Katru. Saudijci se s druge strane nadaju da mogu prirediti iznenađenje kao što su napravili 2022. u Katru, kada su u prvoj utakmici neočekivano slavili s 2-1 protiv kasnijih prvaka Argentine.
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